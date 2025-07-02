鉅亨速報 - Factset 最新調查：小鵬汽車XPEV-US的目標價調升至25.58元，幅度約8.91%

綜合評級 - 共有41位分析師給予小鵬汽車評價：積極樂觀36位、保持中立4位、保守悲觀1位。

小鵬汽車今(2日)收盤價為18.26元。近5日股價下跌8.91%，標普指數上漲1.74%短期股價無明顯表現。