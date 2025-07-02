投資人偏好轉向股票型基金 鉅亨買基金：善用三步驟打造更完善現金流

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-07-02 15:36

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國人偏愛領息商品，近年配息基金更成為台灣基金投資人青睞的品項，在全球高利率環境持續下，配息基金市場風向也隨之快速轉變。「鉅亨買基金」今 (2) 日表示，統計原本穩坐配息投資人偏好的平衡型基金，市占逐步讓位給債券與股票型基金，特別是「股票型配息級別基金」，更躍升為最大黑馬，成長幅度達三大類型之最。

鉅亨買基金總經理張榮仁。(圖:鉅亨買基金提供)

據「鉅亨買基金」平台最新基金銷售資料顯示，2023 年平衡型基金曾以 45% 市占率穩居龍頭，但至 2024 年後，債券型基金就以 40% 微幅領先，但真正令人驚艷的則是股票型配息級別基金，市占從 2023 年 19% 一舉升至 27%。

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鉅亨買基金總經理張榮仁認為，美股與台股的高股息概念股火力全開，加上企業獲利回溫、估值具吸引力，使投資人看好「息收 + 股價增值」的雙重紅利，積極轉向股票型基金。

此外，鉅亨買基金觀察配息投資人對基金風險屬性的偏好亦有所改變，原本持有穩健型 (RR3) 基金在 2023 年的占比近八成，隔年則下降至 66%，反而轉進 RR4 與 RR5 的積極型基金產品，藉助非投資等級債、高股息股票等基金追求更豐厚的現金流與資本利得，呈現「追息不等於保守」的新趨勢。RR1、RR2 的保守級投資占比則穩在 8% 附近，象徵市場仍保留一塊安全緩衝區，隨時可轉守為攻。

另一方面，配息投資人的資金也開始從百億美元以上的巨艦級基金分散至 1 至 10 億美元規模的基金產品。張榮仁指出，因此類基金的資金規模較小、持股數量有限，調整部位時對市場的衝擊也較低，換股自然更迅速，在債市拐點與股市輪動之際，能快速調整部位，自然就成為新一波吸金焦點。

因應新配息趨勢，張榮仁建議投資人可依三個步驟建置配息策略。首先，用債券型基金建立基礎現金流；第二步，根據自身風險承受度適當配置股票型配息級別基金；第三步，視市場溫度在不同風險等級及規模間動態切換，讓投資組合在穩健與成長之間彈性調整。