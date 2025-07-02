鉅亨網編譯陳韋廷 2025-07-02 15:00

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日媒近日報導指出，美國政府官員正為川普的訪中行制定行程計畫。且不是自己一個人來，而是要帶一個最頂尖的 CEO 天團來，包括輝達黃仁勳、蘋果的庫克，還有貝萊德、花旗、波音的執行長，都在川普訪中團的名單上。

中國行敲定？川普擬帶黃仁勳庫克等重量級執行長訪北京 想做成哪些大生意？

《北向財經》報導，這項安排明顯是在效法川普今年稍早的中東之行。當時他先後訪問沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國和卡達三國，成功簽署價值 2 兆美元的投資協議，創下世紀交易紀錄。如今，川普將同樣的商業外交策略帶到中國，引發外界對其訪中成果的高度期待。

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考量到中國龐大的市場規模以及超過 3.2 兆美元的外匯存底，川普此行目標顯然遠超過中東之行。分析師表示，他可能專注於尋求在四大關鍵領域取得突破。

首先是稀土問題。川普政府先前在稀土問題上遭遇挫折，雖然中國並未完全切斷稀土供應，但採取了「民用可談、軍用嚴控」的策略，且民用稀土出口許可證有效期限僅為 6 個月。

專家認為，川普此行很可能希望就稀土問題達成更長期的協議，但中國不太可能在這方面做出重大讓步。

其次是石油貿易。隨著美國頁岩油革命後超越沙烏地阿拉伯成為全球最大石油出口國，川普政府正尋求擴大對中國的石油出口，尤其在以伊衝突結束後，川普立即呼籲中國增加美國石油進口，顯示其迫切希望打開中國市場。

第三個重點則是農產品貿易。由於中方的反制措施，美國農業遭受重創，光是愛荷華州農民就因關稅損失達 37 億美元。這對川普的政治基本盤造成嚴重衝擊，因為農業州是川普的重要票倉。恢復中國市佔率對川普不僅是經濟問題，更是政治需要。

最後是美債問題。隨著中國持有的美債規模從第一降至第三，加上美國今年下半年將有 7 兆美元美債到期，川普正在「大而美法案」恐再增加 10 兆美元債務。在這種情況下，中國是否增持美債將成為影響美國金融市場穩定的重要因素。

值得注意的是，川普此趟訪中行的商業代表團陣容強大，反映出美方對此訪問的重視程度，但有分析人士指出，在稀土管控、市場進入等關鍵議題上，主動權始終掌握在中國手中，川普想取得突破，必須展現足夠的誠意，包括放寬晶片限制、降低新能源產品關稅等。

從政治角度來看，川普團隊中以盧比歐為首的對中強硬派已受到壓制，務實派的貝森特等人獲得更多話語權。這項改變顯示美國政府在對中政策上逐漸回歸理性，至少願意透過對話解決分歧，這對中國無疑是個正面訊號，意味著外部經濟環境正在改善。