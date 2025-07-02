鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-07-02 16:00

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小米 (01810-HK)首款純電 SUV 車型 YU7 上周四 (6 月 26 日) 發布後迅速點燃市場熱情，但隨之而來的交付周期爭議與產業連鎖反應正持續發酵。小米汽車官方訂購頁面顯示，YU7 標準版鎖單後交貨週期長達 57-60 周(約 13-14 個月)，Pro 版為 50-53 周(約 11-12 個月)，Max 版相對較短為 37-40 周(約 8-9 個月)。

甜蜜的負擔！小米YU7爆單交付周期比懷孕還長 雷軍急推限時改配能否挽回信任？（圖：Shutterstock）

《中國商報》報導，小米智慧製造產業基地一期專案年產能僅 15 萬輛，且 SU7 車型已佔據大量產能，二期專案雖已完成規劃驗收，但量產時間尚未明確。即便二期迅速投產，部分消費者的提車時間也可能延至明年，屆時恐「將面臨新能源汽車購置稅政策調整，以及「以舊換新」補貼政策的不確定性。

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消費者俞女士的經驗頗具代表性。她上周五 (6 月 27 日) 在杭州拱山吾悅廣場店試駕後立即下單並支付 5000 元 (人民幣，下同) 定金，銷售人員明確承諾「年底提車概率達 80%-90%」，主要基於對年底購置稅免徵政策的考量。

根據現行規定，2024 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日期間購置的新能源車可全額免徵購置稅，2026 年起轉為減半徵收，每輛減稅上限 1.5 萬元。若無法年內提車，俞女士需要額外負擔 1 萬多元稅金，但下單次日，小米汽車後台顯示其訂單交付週期調整為 52-55 周 (約 12 個月)，與銷售人員承諾有明顯差異。

俞女士說：「App 下單全程無交貨時間提示，完全依賴銷售人員口頭答覆才下單。」

為因應爆單，小米汽車採取一系列措施。開賣後 24 小時內，準現車和客製化新車各限購 1 單，支付訂金 168 小時內可隨時修改車輛配置，超時後訂單自動鎖定且不可修改 (包括配置、車牌所有人、交付中心等資訊)，定金不予退還。

但「黃牛」湧入進一步加劇交付壓力，部分急需提車的用戶選擇溢價購買轉讓訂單，也有消費者因周期過長退訂轉投其他品牌，給蔚來、阿維塔、極氪等競品創造機會。

阿維塔等車廠相關負責人周二 (1 日) 證實，門市確實推出取消訂閱補償政策，蔚來、阿維塔以抵扣車價方式全額補償，極氪獎勵積分，但強調這是終端行為而非官方策略，甚至有銷售顧問直接在小米 YU7 鎖單用戶評論區指導取消訂閱流程。

面對交付爭議，小米汽車展開主動調整。小米集團董事長雷軍周二發文宣布，7 月 6 日上午 10 點至 7 月 7 日晚上 12 點，鎖單用戶 (非準現車) 可參與限時改配，改配成功後將重新安排生產並調整交付預期。

小米公關部總經理王化解釋稱，App 顯示的交貨時間為預估參考，將隨產線磨合提效、產能爬坡動態變化，所有訂單按鎖單順序排產，雷軍亦公開承諾全力以赴抓緊生產。