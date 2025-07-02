七月關稅大限將至！美股是否重演四月崩盤？

鉅亨網特別企劃 2025-07-02 10:20

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2025 一下子就走了將近一半，股市經過三月的回檔、四月小股災，回到五月好像西線無戰事一般的回補所有缺口；雖然市場依舊在，但投資人已經一輪一輪的更替了好幾回，進入第二季的下半場，我們不禁捫心自問，過往的股債平衡、美國例外論、貨幣平價說，是否在這一輪川普上任後的政策推波助瀾下，一去不復返呢？這個假設當然是否定的，只不過在美國政府朝令夕改反反覆覆對全球的關稅戰影響下，原先金融市場賴以為基準的普世規則，全都一夕之間亂了套，因此為了面對接下來的波動與震盪，我們必須抽絲剝繭，先找到市場紛擾的源頭，並推估接下來可能的情境，並且利用對沖的金融工具，才能以不變應萬變，讓投資組合的風險降到最低。

面對下半年的不確定性，如何讓投資組合的風險降到最低？

標普四月大跌五月已回補缺口

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老實說今年市場變動的來源，來自美國總統川普上任後，一連串的行政命令與媒體操作造成的，追根究柢必須要知道，川普的核心思想到底是甚麼？簡單來說，我們看到的關稅戰只是一個布幕，掩蓋在下的絕對是美國政府在 2025 年必須面對的第一個重大問題：債務問題，這也是川普從拜登政府接手後首先在 202506 月面對的第一輪六兆美元債務到期的最大危機，了解這一點，就不難判斷在川普 2.0 上任之後，為何要請馬斯克擔任成本效率部長、並且開始課徵關稅、並希望鮑爾盡快啟動新一輪降息循環來拯救市場，所以首先我們必須要認清楚一個事實，對於美國總統川普來說，現階段的股市漲跌並不會動搖國本，資本市場的起起落落本是正常，況且高估值的美股本來就不利於長期投資，因此適當的本益比修正本來就有助於更長遠的多頭市場發展，(當然前提是資本市場沒被自我意識良好的川普搞到失去信心，甚至演變成無法失控的金融危機)。

美國持續發行短債解決六月債務問題

眼下之際美國想要解決的問題，就是廣開財源並且降低債務支出，不過川普想要利用徵收關稅並壓迫各國 (包含美國公司) 進行製造業再回流美國，先不論執行面的難度與時間長短，第一個面對的就是美國境內的物價必定會持續上升，這就導致了政策面和聯準會的操作面嚴重矛盾，簡單來說就是美國好不容易在 2024 年降下來的通貨膨脹壓力，到了 2025 年上半年雖然有所控制，不過一但到了下半年 (也就是對等關稅延長到 2025/07/09) 的最後執行日後，所有進入美國的物品不是斷供，就是必須加上 10~25% 的關稅，影響之一就是聯準會的鮑爾為了避免重蹈 80 年代降息後通膨大幅上升的渥爾克時間(美聯儲利率先降，然後為了控制失控的物價再度暴力升息到 10%)，所以不論川普軟硬兼施好說歹說，鮑爾就是不肯鬆手來個預防性降息，這也導致了美國長天期公債殖利率一直居高不下(10 年期公債殖利率維持在 4.5%、30 年期公債殖利率維持在 4.9~5.0% 的高利率水準)；還有面對未來的關稅不確定下，第二季的製造業看似恢復榮景，但實際上廠商一但囤貨讓庫存快速累積後，下半年面對的消費力道能不能如往常的回溫，都是一個很大的未知數，最怕的就是美國進入停滯性通膨，這也難怪股神巴菲特去年減持蘋果後，今年又持續減持美國銀行等重量級龍頭股，並且尚未大舉出手抄底美股的重要因素(因為他覺得美股估值過高還不夠便宜)，所以目前對於美股來說，還不能完全擺脫衰退的疑慮。

FED 因關稅不確定帶來通膨率無法降息

美 30 年公債殖利率居高不下

進入六月後，一旦聯準會維持利率不變暫緩降息 (甚至目前看來七月份降息機率也不高)，那麼......

完整分析川普政策對 2025 年市場的深層影響，還有更多未曝光的對沖策略與投資機會，請見完整文章。