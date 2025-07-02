川普出席「鱷魚惡魔島」啟用儀式 建議移民遇到鱷魚不要跑直線

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-07-02 10:49

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美國總統川普周二（1 日）前往佛羅里達州，出席新建移民拘留設施「鱷魚惡魔島」啟用儀式。他說，如果非法移民企圖逃離「鱷魚惡魔島」，遇到鱷魚，最好不要直線逃跑，跑曲線可能會讓生還率提高 1%。

美國總統川普。（圖：Shutterstock）

據《CBS News》等美媒報導，這座新建移民拘留設施位於美國佛羅里達州邁阿密以西約 80 公里處，有 5,000 個床位。這裡「被鱷魚包圍」，被白宮稱為「鱷魚惡魔島」。

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白宮新聞秘書萊維特周一說，「鱷魚惡魔島」的優勢在於選址荒僻、危險動物環繞。她說，拘留中心「被鱷魚包圍」，這是「一種震懾」，讓被拘留者不敢逃跑。

川普周二在出席「鱷魚惡魔島」啟用儀式前被記者問及拘留設施的設計理念是否是讓鱷魚吃掉企圖逃跑的非法移民，他回答：「我想是這樣的。這不是什麼好事。」

他接著說：「如果他們越獄了，我們必須教他們如何躲鱷魚，怎麼逃跑。別直線跑。看，像這樣。」川普像波浪一樣揮舞手臂，「你知道嗎？這樣你的成功率會提高大約 1%。」

川普上台以來一直大力推動大規模非法移民驅逐計畫，希望嚴苛自然條件能夠遏制非法移民。