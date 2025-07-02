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盤中速報 - Old Dominion Freight Line公(ODFL-US)大漲5.09%，報170.57美元

鉅亨網新聞中心


Old Dominion Freight Line公(ODFL-US)截至台北時間01日23:45股價上漲8.27美元，報170.57美元，漲幅5.09%，成交量739,804（股），盤中最高價170.57美元、最低價160.57美元。

美股指數盤中表現

Old Dominion Freight Line公(ODFL-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+0.58%
  • 近 1 月：+1.33%
  • 近 3 月：-1.55%
  • 近 6 月：-8.45%
  • 今年以來：-7.99%

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美股美股盤中盤中速報Old Dominion Freight Line公

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Old Dominion Freight Line公171+5.36%

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