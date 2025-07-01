鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-07-01 11:55

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零照顧者時代 長照保單成為您的「新依靠」。(圖：新光人壽提供)

近期最受矚目的台劇「忘了我記得」，講述獨生女因獨自照顧失智父親需面臨奔波於工作與照顧的衝突困境，以及無力負擔父親醫藥費的經濟壓力，突顯出台灣長照家庭的真實處境。台灣已是超高齡社會，在少子化與高齡化的家庭結構轉變下，家中成員越來越少、越老，無親友能照顧生病者的「零家庭照顧者」時代即將全面來臨，新光人壽建議，無論是處於任何階段的國人，都應該先做好長期照護規劃，透過長照保單事前規劃，減輕未來有長照需求時無親人照顧的問題與財務壓力，預先照顧自己的未來，成為自己最安心的依靠。

新光人壽長期深耕長照保單市場，作為台灣第一家推出長照保單的壽險公司，為協助保戶健康促進，提升對健康管理的重視，特別再推出外溢型長照險，「新光人壽新依靠 A 型長期照顧終身保險」及「新光人壽新依靠 B 型長期照顧終身健康保險」，只要符合長期照顧狀態或完全失能者，保戶可領取長期照顧一次保險金或完全失能一次保險金，給付金額為保險金額的 6 倍（合併領取一次為限），可以紓解突來的經濟壓力，例如做為養護機構的保證金或是添購輪椅、電動床等醫療照護器材之用。

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另外還有長期照顧分期保險金及完全失能分期保險金，每年給付保險金額的 12 倍，最高給付年限為 20 年，讓保戶可以支應長期的看護、照護機構費用或者其他生活所需；搭配「新光人壽長期照顧分期保險金連續給付後申領文件調整批註條款」，只要符合理賠簡化條件時，申請理賠不須每年檢附相關病歷摘要或診斷評量表，消除長照險理賠不易的劣勢。

除了提供長期照顧狀態及完全失能雙重保障之外，更提供健康促進回饋機制，保戶投保後，透過達到有效運動步數，只要獲得年度 800 點以上的運動點數，即享有可折抵該契約次一保單年度續期保費 1%~4% 的保費折扣（僅適用投保時保險年齡達 19 歲以上之被保險人）。

二張保單主要差別在於有無壽險保障，民眾可以根據自己的家庭責任、財務狀況及需求等，選擇合適的保單打造家庭防護傘。「新光人壽新依靠 A 型長期照顧終身保險」有提供身故保險金與祝壽保險金的壽險保障，適合想留愛照顧家庭的族群；「新光人壽新依靠 B 型長期照顧終身健康保險」則無壽險保障，保費較便宜，很適合預算有限者以及沒有遺族照顧需求的族群，先以較低的預算，做好基本的長照防護網。