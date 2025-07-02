鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-07-02 21:49

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壽險公會攜手保經公會共同推動「行動理賠聯盟鏈暨數位身分驗證機制」試辦計畫，偕同 6 家保險公司與 5 家保險經紀人公司於今年 6 月 30 日正式啟動試辦上線作業，透過保經公司業務員行動裝置提供一站式數位理賠申請服務，擴大保戶理賠服務的可近性與便利性。

壽險公會攜保經業打造數位理賠新通路 11家試辦上線。(圖：壽險公會提供)

壽險公會指出，本次試辦導入數位身分驗證與電子簽章技術，支援「行動理賠」、「理賠申請轉送」與「理賠醫起通」等數位化理賠申請流程，協助保戶透過保經公司完成多家保險公司之理賠申請，省去重複填寫紙本資料與親自遞送文件之不便。

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試辦範圍涵蓋保誠人壽、新光人壽、遠雄人壽、全球人壽、元大人壽與安聯人壽等 6 家壽險公司，以及錠嵂、智匯、公勝、磊山與富士達等 5 家保險經紀人公司。

壽險公會表示，保險經紀人公司業務員可透過行動裝置協助保戶即時填寫與簽署數位申請書，並授權調閱醫療資料，再經由保險科技運用共享平台，安全傳輸資料至各保險公司進行理賠審核，流程大幅簡化並提升效率，實現「公平待客」、「普惠金融」與「無接觸金融」的政策目標。

此一創新服務模式不僅回應民眾對數位便利的期待，也深化保險公司與保險經紀通路兩者間的數位協作。壽險公會自 2020 年起即推動理賠聯盟鏈及理賠醫起通平台，串接保險公司與醫療院所，歷經多階段驗證與開發，今再進一步將服務觸角延伸至保險經紀通路，展現保險業對數位轉型與通路創新的高度共識。