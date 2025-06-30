鉅亨網新聞中心 2025-06-30 10:10

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退休金準備刻不容緩！面對高齡化與退休缺口，臺銀人壽推出後收型投資保單《鑫滿盈變額年金保險》，以「管理費後收、資金全額進場」設計，結合國內頂尖投資團隊專業操盤，協助國人聰明規劃未來、穩健累積退休金，讓退休生活更有底氣、資金更充裕！

擺脫退休焦慮！臺銀人壽鑫滿盈變額年金保險為退休生活加底氣(圖: shutterstock)

靠勞保太吃緊？年金保險加持退休更安心！

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根據主計總處 2023 年家庭收支調查，65 歲以上族群年均消費支出達 62.2 萬元，平均每月約 5.1 萬元。然而，勞保局 2024 年資料顯示，超過 53.7% 的退休勞工每月領不到 2 萬元，不到 13 萬人可月領 3 至 4 萬元，能月領超過 4 萬元者僅 8,269 人。可見，勞保、勞退與國民年金僅能提供基本保障，難以支應實際退休支出，資金缺口仍需靠自我儲蓄與投資來補足。

因應國人長期退休規畫需求，臺銀人壽推出《鑫滿盈變額年金保險》，屬於投資型年金保險，讓投資人可以在勞保年金與勞退之外，打造第三道現金流，為退休生活再添一筆穩定來源。

《鑫滿盈》採費用後收型設計，讓投資人「先享受、後付款」。投資型保單的管理費分為前收型與後收型，前收型在繳費時即先扣除一筆保單管理費用，壓縮實際投入本金；後收型則「先投資、後收費」，繳費時不收管理費，資金可 100% 投入市場，立即掌握投資機會。不過，若在特定期間內解約或提領，仍須支付相關費用。

《鑫滿盈》於保單生效後，才按月從帳戶價值中扣除管理費，且隨著持有年數增加，費用逐年遞減。持有滿 5 年後，管理費與解約費全面免除，大幅降低長期持有成本，讓資金更有效累積與增值，充分發揮資產放大效果。

打造長效退休金流，讓你領到 110 歲！

《鑫滿盈》0 至 74 歲皆可投保，投保門檻親民，最低投入僅需躉繳 10 萬元，並可依家庭財務狀況彈性加碼。超額保險費可選擇月繳 2,000 元定期投入，或不定期每次投入 5 萬元，讓保戶可依個人資金狀況靈活調整投資金額。

年金累積期滿後，可選擇一次領取或分期給付，分期最長可領至 110 歲，並設有 20 年年金保證期，確保退休現金流穩定不中斷，活得越久領得越多。若年金尚未開始給付即不幸身故，則返還帳戶價值，保障資產安全。

此外，「鑫滿盈」投資帳戶由元大投信及復華投信進行操盤，協助客戶靈活配置資產。元大投信以台股 ETF 聞名，績效穩健、廣受信賴；復華投信則深耕退休理財，具備豐富的基金管理經驗。透過兩大投信專業團隊的布局，可望協助保戶分散投資、靈活調整資產組合，打造更穩健的財富增值規劃。

臺銀人壽建議，退休準備越早開始越安心，不妨善用年金保險，為自己增添一條現金流防線，讓未來生活更從容。像後收型投資保單，兼具高效率、低成本與彈性，有助於實現無憂退休生活。

※ 本保險為不分紅保險單，不參加紅利分配，並無紅利給付項目。

※本投資型保險為非存款商品，故不受 「存款保險」之保障。

※投資型保險商品之專設帳簿記載投資資產之價值金額不受保險安定基金之保障，惟 「臺銀人壽鑫滿 盈 變額年金保險」之保險保障部分依法已納入保險安定基金之保障。

※本商品所連結之一切投資標的，其發行或管理機構以往之投資績效不保證未來之投資收益，除保險契約另有約定外，臺銀人壽不負投資盈虧之責，要保人投保前應詳閱保險商品說明書。

※臺銀人壽委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶之資產撥回機制可能由該帳戶之收益或本金中支付。任何涉及該帳戶本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除行政管理相關費用。

※本商品所連結之一切投資標的無保本、提供定期或到期投資收益，最大可能損失為全部投資本金。要保人應承擔一切投資風險及相關費用。要保人於選定該項投資標的前，應確定已充分瞭解其風險與特性。

※稅法相關規定之改變可能會影響本保險之投資報酬及給付金額。