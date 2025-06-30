鉅亨速報 - Factset 最新調查：Banco de Chile - ADRBCH-US的目標價調升至30.23元，幅度約3.61%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Banco de Chile - ADR(BCH-US)提出目標價估值：中位數由29.18元上修至30.23元，調升幅度3.61%。其中最高估值34.11元，最低估值25.08元。
綜合評級 - 共有10位分析師給予Banco de Chile - ADR評價：積極樂觀1位、保持中立8位、保守悲觀1位。
Banco de Chile - ADR今(30日)收盤價為29.66元。近5日股價上漲3.61%，標普指數上漲3.44%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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