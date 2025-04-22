search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Banco de Chile - ADR(BCH-US)EPS預估上修至2.39元，預估目標價為26.97元

鉅亨網新聞中心 2025-04-22 20:15


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Banco de Chile - ADR(BCH-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.33元上修至2.39元，其中最高估值2.56元，最低估值2.22元，預估目標價為26.97元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值2.56(2.56)2.62.75
最低值2.22(2.22)2.242.5
平均值2.36(2.35)2.432.62
中位數2.39(2.33)2.442.6

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值33.70億34.63億36.54億
最低值30.70億32.04億34.62億
平均值31.78億33.20億35.53億
中位數31.50億33.31億35.49億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.162.063.192.932.53
營業收入33.16億38.65億62.18億62.42億50.87億

詳細資訊請看美股內頁：
Banco de Chile - ADR(BCH-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBCH

相關行情

台股首頁我要存股
Banco de Chile - ADR28.41.54%

延伸閱讀


Empty