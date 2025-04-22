鉅亨速報 - Factset 最新調查：Banco de Chile - ADR(BCH-US)EPS預估上修至2.39元，預估目標價為26.97元
鉅亨網新聞中心 2025-04-22 20:15
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Banco de Chile - ADR(BCH-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.33元上修至2.39元，其中最高估值2.56元，最低估值2.22元，預估目標價為26.97元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.56(2.56)
|2.6
|2.75
|最低值
|2.22(2.22)
|2.24
|2.5
|平均值
|2.36(2.35)
|2.43
|2.62
|中位數
|2.39(2.33)
|2.44
|2.6
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|33.70億
|34.63億
|36.54億
|最低值
|30.70億
|32.04億
|34.62億
|平均值
|31.78億
|33.20億
|35.53億
|中位數
|31.50億
|33.31億
|35.49億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.16
|2.06
|3.19
|2.93
|2.53
|營業收入
|33.16億
|38.65億
|62.18億
|62.42億
|50.87億
詳細資訊請看美股內頁：
Banco de Chile - ADR(BCH-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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