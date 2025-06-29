蘋果新款iPad Pro傳進入生產階段 鴻海成都廠擴大招工返費漲逾2成

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-06-29 16:49

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外電報導，蘋果 (APPLE)(AAPL-US) 搭載 M5 晶片的新款 iPad Pro 已進入生產階段，主要代工廠鴻海 (2317-TW) 旗下富士康成都近期也擴大招工，並宣布派遣工返費調漲人民幣千元、漲幅逾 2 成。

新款iPad Pro傳進入生產階段 鴻海成都廠擴大招工返費漲逾2成。(鉅亨網資料照)

富士康成都主要替蘋果組裝 Apple Watch、iPad 和 MacBook 等系列產品，而目前市場普遍預估，蘋果今年 9 月的秋季發表會除了 iPhone 17 系列、Apple Watch Series 11 外，睽違 2 年的 Apple Watch Ultra 3 也可望同步亮相。

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另外，蘋果秋季發表會也預計正式發表 M5 晶片，並在 10 月推出搭載 M5 晶片的 MacBook Pro、iPad Pro 等新品；而根據外媒《9to5mac》報導，三星顯示器 (SDC) 及 LG 已從 6 月起開始生產新款 iPad Pro 使用的 OLED 面板。

根據富士康成都官方最新的招工公告，新派遣工一次性返費從人民幣 4000 元調漲至 5000 元、老派遣工一次性返費從 4500 元漲至 5500 元，返費調漲適用單位為 A-1 成都，派遣自助報名時段為 6 月 29 日至 7 月 5 日。