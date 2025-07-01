Joe Lu 2025-07-01 07:48

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科技股領漲，為強勁的季度畫下句點，儘管債券殖利率下滑預示未來經濟可能放緩

【Joe’s華爾街脈動】投資人焦點轉移！貿易利多推新高 (圖：業者提供)

Joe 盧, CFA | 2025 年 6 月 30 日 美東時間

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重點摘要

在貿易緊張局勢緩解的跡象推動下，美國股市上漲至歷史新高，為本月、本季及上半年畫下句點。

由於加拿大撤回擬議的數位稅提振了市場情緒，科技和金融類股帶動標普 500 指數和那斯達克指數創下新高。

儘管股市上漲，10 年期美國公債殖利率跌至 5 月初以來最低水平，反映市場持續預期聯準會今年將進行多次降息。

芝加哥採購經理人指數 (PMI) 連續第 19 個月呈現萎縮，顯示潛在的製造業疲弱，但市場對此基本上不予理會。

美加貿易談判的突破提供了主要的催化劑，與此同時，投資者亦關注進行中的參議院預算協商，以及對歐盟和日本潛在的關稅威脅。

這波市場動態在不同資產類別之間形成顯著的分歧。儘管由科技和金融股領漲的股市受到風險偏好提振，但債券市場卻呈現另一種景象。10 年期美國公債殖利率跌至 4.235%，為近兩個月來的最低點。這並非一個確信經濟將加速成長的市場所應有的反應。相反地，它表明債券投資者仍然堅定地專注於經濟放緩以及美國聯準會未來將採取寬鬆政策的前景。期貨市場持續預期降息次數將多於聯準會自身的預測，這為股市提供了估值支撐，並抑制了長期殖利率的上升。

展望未來，股市當前的走勢仍傾向上行，似乎是阻力最小的路徑。然而，這一論述即將面臨實質考驗。因假期而縮短的交易週密集排滿了關鍵的勞動市場數據，並將在週四的非農業就業報告中達到重點。市場焦點現已從地緣政治的姿態轉回經濟基本面。儘管市場已成功收復本季稍早因關稅相關的失地，但若即將公布的就業和製造業數據進一步驗證區域調查中透露的疲弱訊號，市場的新高紀錄恐將面臨挑戰。正在進行中的參議院預算辯論以及與歐盟和日本持續的貿易摩擦，仍然是可能輕易擾亂當前樂觀情緒的關鍵風險因素。

週一資產焦點：美國指數與個股趨勢

今日的焦點是美國股市，(全文未完)