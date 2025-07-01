【Joe’s華爾街脈動】投資人焦點轉移！貿易利多推新高
Joe Lu
科技股領漲，為強勁的季度畫下句點，儘管債券殖利率下滑預示未來經濟可能放緩
Joe 盧, CFA | 2025 年 6 月 30 日 美東時間
重點摘要
隨著上半年接近尾聲，市場的優先順序顯得格外清晰。主要的驅動力並非強勁的經濟數據，而是關鍵地緣政治干擾因素的消除。加拿大撤回其原定的數位服務稅計畫——此舉促使美加貿易談判立即重啟——的消息，足以推動標普 500 指數和那斯達克指數創下歷史新高。此一發展證實，目前而言，投資者對貿易衝突降溫的重視程度超過了潛在的經濟基本面。當日疲弱的芝加哥採購經理人指數 (PMI) 報告顯示製造業活動持續萎縮，但被市場完全忽視，顯示樂觀情緒已成為主導力量。
這波市場動態在不同資產類別之間形成顯著的分歧。儘管由科技和金融股領漲的股市受到風險偏好提振，但債券市場卻呈現另一種景象。10 年期美國公債殖利率跌至 4.235%，為近兩個月來的最低點。這並非一個確信經濟將加速成長的市場所應有的反應。相反地，它表明債券投資者仍然堅定地專注於經濟放緩以及美國聯準會未來將採取寬鬆政策的前景。期貨市場持續預期降息次數將多於聯準會自身的預測，這為股市提供了估值支撐，並抑制了長期殖利率的上升。
展望未來，股市當前的走勢仍傾向上行，似乎是阻力最小的路徑。然而，這一論述即將面臨實質考驗。因假期而縮短的交易週密集排滿了關鍵的勞動市場數據，並將在週四的非農業就業報告中達到重點。市場焦點現已從地緣政治的姿態轉回經濟基本面。儘管市場已成功收復本季稍早因關稅相關的失地，但若即將公布的就業和製造業數據進一步驗證區域調查中透露的疲弱訊號，市場的新高紀錄恐將面臨挑戰。正在進行中的參議院預算辯論以及與歐盟和日本持續的貿易摩擦，仍然是可能輕易擾亂當前樂觀情緒的關鍵風險因素。
週一資產焦點：美國指數與個股趨勢
今日的焦點是美國股市，(全文未完)
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