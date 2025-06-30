統一超蟬聯6年亞洲企業社會責任獎 全台唯一超商業獲獎！

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-06-30 13:11

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有「永續諾貝爾獎」美譽的「亞洲企業社會責任獎 (AREA)」獲獎名單公布，連鎖超商龍頭統一超 (2912-TW) 一舉拿下「社會公益發展獎」、「綠色領導獎」、「人力投資獎」三大獎項，不僅連續第 6 年獲獎，更已獲 14 項獎座殊榮，顯示統一超積極回應實踐 SDGs 目標，展現以人為本、環境友善、多元共融的永續行動，大受國際肯定。

統一超積極打造DEI 友善職場新文化。(圖：統一超提供)

統一超蟬聯 6 年亞洲企業社會責任獎，今年榮獲「社會公益發展獎」、「綠色領導獎」、「人力投資獎」三大獎項。(圖：統一超提供)

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「亞洲企業社會責任獎 (AREA)」持續表彰來自各行各業，在社會公益發展、人力投資、綠色領導、企業治理、健康衛生與企業領袖等各領域中表現突出的企業。

而統一超力行減塑、減碳、惜食、永續採購與多元共融等多項永續作為，受到海內外各永續獎項肯定，更是今年全台超商業唯一榮獲「亞洲企業社會責任獎 (AREA)」的亞洲永續標竿企業。

其中，統一超積極打造 DEI (多元、平等、共融) 友善職場新文化，榮獲「人力投資獎」肯定。

統一超表示，致力人才培育和多元聘用，招募中高齡、學生及身心障礙者等多元族群，營造全齡友善工作環境，並首創零售通路之先針對大專院校門市僑生開啟「外籍生職前訓專班」，積極培育全球優秀人才，也持續導入智能化與省力化設備，同時提供中高齡員工輔助工具與學習課程。

同時，統一超創造公平友善就業環境，提供資源、平等的待遇和發展機會，並安排職場醫師與護理師定期進行健康風險分析，給予健康指導，建立專屬「健康運動生活圈」APP，辦理多項健康促進活動及向心力活動，透過幸福合作社於各地區培育幸福志工，並建立利害關係人信箱、員工滿意度調查等良好的溝通管道，今年 4 月起更讓門市夥伴可「自行決定名牌名字與稱謂」保護隱私、尊重多元認同。

而統一超透過減塑營運策略，建構綠色供應鏈，也榮獲「綠色領導獎」。

統一超 2020 年起宣示「減塑元年」，將再生塑料 (Recycled PET, rPET) 運用在部分生鮮沙拉、手卷與壽司包裝容器；7-ELEVEN 門市外帶的湯匙、叉子等餐具也減少塑料使用，2024 年餐具減塑共超過 50 噸；與統奕包裝共同研發首創 100% 在地自建的「高效智慧回收機」至今已累計回收逾 4,100 萬個寶特瓶及 1,000 萬顆電池，7-ELEVEN 攜手星巴克和 21Plus 架構全台超過 3,100 店「OPEN iECO 循環杯生態圈」；結合 Yahoo 購物等多家電商平台，成為全台覆蓋率最廣的「循環包材回收網絡」，結合供應鏈展現永續「綠實力」打造共榮共好的永續生態圈。

統一超攜手好鄰居文教基金會，聚焦生物多樣性、環境保護與低碳飲食三大主題推出多款永續教材。(圖：統一超提供)

另一方面，統一超攜手統一超商好鄰居文教基金會以「7-ELEVEN 好鄰居深化永續素養閱讀力」專案，榮獲「社會公益發展獎」肯定。

全台 7,000 多家 7-ELEVEN 門市據點 15 年來累計舉辦逾 10 萬場「好鄰居同樂會」，吸引超過 230 萬人次參與，相當於全台每 10 人中、就有 1 人曾行動響應；2023 年更升級門市角色為「好鄰居教室」，讓幼兒園、小學與安親班師生能在超商場域中進行真實且貼近生活的體驗式課程；2024 年則攜手政府單位與非營利組織共同推出 7 款永續教材，聚焦生物多樣性、環境保護與低碳飲食三大主題，推動永續素養從課堂走入生活。

統一超商好鄰居文教基金會長期深耕閱讀教育，自 2014 年推動「閱讀勵學計畫」以來，已支持逾百所學校與陪讀班，累積閱讀量突破 85 萬冊，透過閱讀集點機制鼓勵孩子自主學習，透過每年舉辦「好鄰居徵文比賽」，將食育、節能、生態等議題融入寫作，引導孩童培養永續思維；近年更進一步發展「好鄰居紙圖書館」、「一校一專案」、「永續股長校園行動計畫」等創新方案，讓閱讀成為改變的起點。