川普再轟炸伊朗開綠燈！美國參議院否決限制川普對伊動武決議案

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-28 19:00

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美國總統川普再度強調可能對伊朗發動更多轟炸行動之際，美國參議院週五（27 日）否決了一項由民主黨議員提出的戰爭權限決議案，該決議案旨在阻止川普對伊朗採取進一步軍事行動。

美國參議院否決了阻止川普對伊朗採取進一步軍事行動的決議案。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，參議院以 53 票對 47 票，否決要求川普在對伊朗採取任何軍事行動前須獲國會批准的「戰爭權力決議案」。該決議案原希望透過立法，要求總統在發動對伊朗的新軍事行動前必須獲得國會批准。

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投票結果幾乎沿黨派分裂，但賓州民主黨議員費特曼（John Fetterman）倒戈與共和黨站在一起投下反對票，而共和黨的保羅（Rand Paul）則與民主黨共同支持決議案。

決議案由民主黨籍參議員凱恩（Tim Kaine）提出，他強調，美國憲法賦予國會專屬的宣戰權，對伊朗的任何軍事行動應該經由國會正式授權。

然而，該決議的反對者表示，對伊朗的攻擊是川普作為總司令在職權範圍內進行的單一、有限的行動，而非持續敵對行動的開始。

田納西州共和黨參議員哈格蒂（Bill Hagerty）認為，這項決議將限制總統未來在緊急狀況下迅速對敵國採取行動。他指出：「我們不能在危急時刻束縛我們的總統。」

在參議院投票前，川普公開批評伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei），並取消原本考慮的制裁解除計畫。他強調，若德黑蘭繼續濃縮鈾，「不排除再度轟炸伊朗核設施。」

這番言論是川普對哈米尼在與以色列結束 12 天衝突後的首次發聲作出回應。先前，美軍已對伊朗核設施展開空襲。雖然表面衝突暫停，但美伊關係仍處於極度緊張狀態。