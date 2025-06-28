川普再轟炸伊朗開綠燈！美國參議院否決限制川普對伊動武決議案
鉅亨網編譯莊閔棻
美國總統川普再度強調可能對伊朗發動更多轟炸行動之際，美國參議院週五（27 日）否決了一項由民主黨議員提出的戰爭權限決議案，該決議案旨在阻止川普對伊朗採取進一步軍事行動。
根據《路透》報導，參議院以 53 票對 47 票，否決要求川普在對伊朗採取任何軍事行動前須獲國會批准的「戰爭權力決議案」。該決議案原希望透過立法，要求總統在發動對伊朗的新軍事行動前必須獲得國會批准。
投票結果幾乎沿黨派分裂，但賓州民主黨議員費特曼（John Fetterman）倒戈與共和黨站在一起投下反對票，而共和黨的保羅（Rand Paul）則與民主黨共同支持決議案。
決議案由民主黨籍參議員凱恩（Tim Kaine）提出，他強調，美國憲法賦予國會專屬的宣戰權，對伊朗的任何軍事行動應該經由國會正式授權。
然而，該決議的反對者表示，對伊朗的攻擊是川普作為總司令在職權範圍內進行的單一、有限的行動，而非持續敵對行動的開始。
田納西州共和黨參議員哈格蒂（Bill Hagerty）認為，這項決議將限制總統未來在緊急狀況下迅速對敵國採取行動。他指出：「我們不能在危急時刻束縛我們的總統。」
在參議院投票前，川普公開批評伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei），並取消原本考慮的制裁解除計畫。他強調，若德黑蘭繼續濃縮鈾，「不排除再度轟炸伊朗核設施。」
這番言論是川普對哈米尼在與以色列結束 12 天衝突後的首次發聲作出回應。先前，美軍已對伊朗核設施展開空襲。雖然表面衝突暫停，但美伊關係仍處於極度緊張狀態。
週四和週五，川普國家安全團隊成員就這起攻擊事件向參議院和眾議院舉行了機密簡報會。許多民主黨議員在簡報會結束後表示，他們並不相信伊朗核設施相川普所稱，已被「徹底摧毀」。
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