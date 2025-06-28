鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-06-28 08:30

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中國 AI 眼鏡賽道迎來重磅玩家，小米 (01810-HK) 周四 (26 日) 正式推出首款 AI 智慧眼鏡，售價 1999 元 (人民幣，下同) 起跳，整機重量僅 40 克，搭載雙晶片架構與 1200 萬像素攝影機，支援 AI 視覺互動與多模態指令執行。這款被雷軍定義為「隨身的 AI 入口」的產品，標誌著消費電子巨頭正式入場 AI 硬體新戰場。

從耳機到眼鏡！小米搶先字節跳動推AI眼鏡 專家：硬體「品牌力」成關鍵變數(圖取自小米官微)

市場研究機構數據顯示，全球 AI 眼鏡市場正呈現爆炸性成長，今年全球銷量預計達 550 萬台，年增 135%，中國市場出貨量將突破 275 萬台，較去年同期成長 107%，躍居全球第一。這一趨勢吸引科技巨頭加速佈局，TikTok 母公司字節跳動自去年發布 AI 耳機 OlaFriend 後，該公司自研 AI 眼鏡產品也進入衝刺階段，預計在今年內亮相。

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小米 AI 眼鏡採用高通 AR1 + 恆定玄 2700 雙晶片方案，在 8.6 小時續航能力上優於競爭產品。透過超級小愛實現全域多模態交互，可完成拍照、支付、跨裝置協同 30 餘種場景任務。儘管 1999 元定價高於先前預期的最低價，但憑藉小米生態鏈的通路優勢，產品上線首日便在京東自營通路創下 7000 台以上銷量，小米商城更是在半小時售罄。

字節跳動憑藉火山引擎的豆包大模型建構差異化優勢，最新發表的 Seed1.5-VL 視覺語言模型在 38 項國際評測中達到 SOTA 水平，支持更擬人化的多模態互動。

雖然傳聞中的恆玄 2800 + 研極微 ISP 晶片方案成本較低，但影像處理能力面臨考驗。字節跳動正透過「硬體生態聯名 + 大模型賦能」雙軌並行，在 AIoT 領域接入逾百萬台設備。

技術路徑方面，小米依靠完整硬體生態實現跨裝置協同，而字節跳動則聚焦 AI 互動能力創新。

小米 AI 眼鏡已打通支付、音樂等高頻場景，字節跳動則嘗試將 OlaFriend 耳機累積的語音互動經驗遷移至視覺領域。

供應鏈資訊顯示，產業主流方案成本集中在 500-800 元區間，小米與字節跳動的定價策略恐將重塑市場格局。

專家認為，品牌影響力成為關鍵變數。小米透過雷軍個人 IP 與全場景產品矩陣形成用戶認知循環，新品發表會前官網預約量突破 3 萬件。

相較之下，字節跳動在硬體領域品牌認知度仍存弱點，員工甚至坦言「選擇硬體時會傾向小米」。

因此，字節跳動正加速推進 PICO VR 與 AI 硬體的技術協同，並依托火山引擎建構硬體生態聯盟。