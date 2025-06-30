市場震盪加劇，別怕進場！三大策略逆勢突圍
鉅亨網新聞中心
美國總統川普四月啟動高關稅，儘管後來宣布暫緩 90 天，但期間關稅談判你來我往，使得投資人普遍選擇觀望、保守因應。專家指出，隨著期限即將到來，使得當前投資氛圍充滿不確定性，但只要忽略短期雜音，遵守長期紀律、優化資產配置及善用 AI 智慧選股三大原則，可望在亂局中突圍。
三大策略迎戰不確定市場
今年 4 月以來，許多投資人歷經震盪後轉趨保守，資金停留在現金或短債。「不敢進、也不敢退」的矛盾心態，成為今年投資市場的普遍寫照。
貝萊德投信董事總經理陳正芳建議，投資人可從三大策略展開投資布局：一是建立長期投資紀律，二是善用 AI 智慧選股，三是優化資產配置。既能掌握成長機會，提升投資效率，也能有效分散風險。
策略一：建立長期投資紀律，把握成長契機
歷史經驗顯示，無論短線波動如何劇烈，低點往往是長線布局的最佳時機，堅持長期投資紀律，就能抓住資產增值機會。
陳正芳認為，面對市場恐慌，採取分批進場策略，既能分散成本，也有助穩定投資心態。以股神巴菲特為例，旗下波克夏公司即便現金部位創歷史新高，仍維持七成股票配置，顯示其深信：長期持有優質資產，是因應市場波動、掌握成長機會的關鍵。
策略二：善用 AI 智慧選股，提升決策效率
在資訊爆炸的時代，投資人每日面對龐大數據與雜訊，往往難以精準掌握市場機會。正因如此，AI 選股與大數據分析已成為當代投資的新主流，能迅速過濾無效資訊、鎖定潛力標的，大幅提升投資決策效率。
以台灣受益人數最多的全球股票型基金：貝萊德全球智慧數據股票入息基金 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 為例，透過 AI 與數據驅動的系統化投資流程，依據市場狀況，識別領先或落後的產業，同時精選全球高品質個股。
陳正芳指出，投資團隊運用龐大數據建構多元投資訊號，協助判斷與預測股息與股價表現，聚焦訊號正向且股利表現優異的企業，並依據訊號變化靈活調整組合，提升收益潛力並有效控管風險。
像是傳統財報數據在今年 4 月川普關稅風暴時，難以即時反映市場風險，但該基金透過 AI 與智慧數據結合，迅速從法說會紀要、工廠地點、物流進口量、電子發票等多元訊號掌握政策變化，提前減碼進口依賴度高的科技股，同時加碼受關稅影響較小的標的，如全球醫療科技龍頭美敦力（Medtronic）(註 1)，有效降低組合波動、強化防禦能力。
又或者是基金前五大持股之一的 AI 軟體公司 ServiceNow(註 2)，團隊看好其研發投入、現金流穩健與評價具吸引力，維持高比重配置。今年 4 月財報優於預期，股價單月大漲近 20%，成功在市場震盪時突圍而出。
策略三：以較低波動策略配置資產，達到抗震盪效果
有了 AI 的助力後，如何進一步進行配置？陳正芳建議提到兩大原則：一是全球布局，降低單一市場風險；二是優選低波動、高品質個股，兼顧收益機會與成長動能。 尤其歷史數據顯示，過去幾次全球市場大跌，高股息股票的抗跌表現明顯優於大盤。
像貝萊德全球智慧數據股票入息基金 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)，持有全球逾 300 檔高品質個股，達到多元分散同時追求成長的效果。雖屬純股票型基金，風險報酬等級僅為 RR3(註 3)，低於一般股票型基金（多為 RR4、RR5），主因在於運用智慧數據控管波動，無論短中長期，該基金年化波動度與績效幾乎全面領先同類型基金平均。
同時，該基金還享有雙重收益來源，包含股票股息（約 3%）與選擇權權利金（約 4%）。其中，股息部分透過股息輪動模型，掌握全球各市場的配息時機，也精選財務健全、配息的企業；選擇權則可望在市場波動創造額外收益機會，兩者相輔相成。
專業團隊與 AI 雙驅動，迎戰全球變局
全球投資環境仍存在諸多變數，陳正芳認為，投資人無需因短線波動或政策雜訊而焦慮，只要秉持長期紀律，善用 AI 與專業團隊資源，靈活分散配置，聚焦高品質且具現金流的標的，在不確性中抗震盪也追收益。
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(註 1) 本文提及之有價證券僅供舉例說明之用，不代表任何金融商品之推薦或建議，亦不代表基金未來投資。
(註 2) 資料來源：貝萊德，Bloomberg，2024/5/31。提及之有價證券僅供舉例說明之用，不代表任何金融商品之推薦或建議，亦不代表基金未來投資。
(註 3) 資料來源：貝萊德。本基金之主要風險以及總資產至少 70% 投資於全球不受既定的國家或地區限制之股權證券，本基金風險報酬等級為「RR3」參考同類型基金平均 5 年波動度及中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準 (RR1-RR5 五級，數字越大代表風險越大) 。上述包括內部投資限制並可能隨時更改而不予通知，投資策略請詳基金公開說明書。
本文為貝萊德行銷文宣
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書 (投資人須知) 。
股票入息基金所稱之「入息」係指基金會使用符合其投資目標之衍生性工具，以產生額外之收入。為獲取較一致性之配息收入，除股票投資之資本利得及股息收益外，賣出短期選擇權之已實現權利金收入亦屬於基金之配息來源之一。基金之衍生性金融商品投資策略，包括賣出短期選擇權買權操作，與其他股票型基金特性不同，在市場短線大幅上漲時，可能導致基金績效落後於市場之情形。為尋求一致地於該期間每月向股東分配股息，基金之配息可能由本金支出；惟上述配息政策並不表示配息固定不變。基金投資全球股票市場，亦即基金投資人亦將承擔股票基金一般所應承擔之風險，不會因為衍生性金融商品的操作而有所降低。此外，投資人應留意衍生性工具操作與本策略所可能產生之投資風險 (詳見公開說明書或投資人須知)。
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非投資等級債券基金主要係投資於較高風險之債券，適合能適當承受高風險之非保守型投資人，投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。非投資等級債券之基金可能投資美國 Rule 144A 債券（境內基金投資比例最高可達基金總資產 30%），該債券屬私募性質，易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險。
基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。(穩定) 配息股份，基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損；且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。在未扣除費用之下支付股息，可產生更多可分配的收入。然而，從本金支付的股息可能等於投資人獲得部分原始投資金額回報或資本收益。所有支付股息均會導致股份於除息日的每股資產淨值立即減少。有關基金由本金支付配息之配息組成項目表已揭露於貝萊德網站，投資人可至 https://www.blackrock.com/tw 查詢。收益分配金額由經理公司或基金董事決定，並預計定期檢視收益分配水準。惟如經理公司或基金董事認為有必要 (如市況變化足以對相關基金造成影響等) 則可隨時修正收益分配金額，故每次分配之金額並非一定相同。股票型基金主要配息來源為股票／證券相關商品投資之已實現或未實現資本利得、股息收益或已實現權利金收入等，其中股息收益之概況可由年化股息率而得。基金每次配息金額之決定是根據已取得之資本利得及股息收益等配息來源狀況，並考量基金經理人對於未來市場看法，評估預定之目標配息金額是否需調整，若基金因為市場因素造成資本利得及股息收益等配息來源狀況不佳，將可能調降目標配息金額。詳細配息來源與情況請詳基金公開說明書或投資人須知之說明。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。
申購境內基金 N 類型受益權單位（即遞延手續費類型之受益權單位）之受益人，其手續費之收取將於受益人申請買回時支付，且該費用將依持有期間有所不同。其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不加計分銷費用，請詳閱公開說明書。申購手續費屬後收型 C 級別之境外基金，手續費雖可遞延收取，惟每年仍須支付 1.25％的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。申購手續費屬後收型 B 級別之境外基金，手續費雖可遞延收取，惟仍須支付 1％的年度分銷費，該年度分銷費按該等股份的每股資產淨值計算及每日累計，由基金的資產中直接扣除，可能造成實際負擔費用增加。
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