鉅亨速報 - Factset 最新調查：第一地平線FHN-US的目標價調降至22元，幅度約4.35%
鉅亨網新聞中心 2025-04-17 20:19
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對第一地平線(FHN-US)提出目標價估值：中位數由23元下修至22元，調降幅度4.35%。其中最高估值24元，最低估值19.5元。
綜合評級 - 共有16位分析師給予第一地平線評價：積極樂觀11位、保持中立5位、保守悲觀0位。
第一地平線今(17日)收盤價為17.275元。近5日股價上漲4.35%，標普指數下跌3.32%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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