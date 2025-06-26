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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Paychex公司(PAYX-US)EPS預估上修至5.44元，預估目標價為151.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Paychex公司(PAYX-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.32元上修至5.44元，其中最高估值5.65元，最低估值5.07元，預估目標價為151.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年
最高值5.65(5.65)6.26
最低值5.07(5.07)5.45
平均值5.39(5.32)5.82
中位數5.44(5.32)5.84

市場預估營收

預估值2026年2027年
最高值66.58億72.27億
最低值64.92億68.78億
平均值65.58億69.76億
中位數65.42億69.52億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS3.033.844.304.674.58
營業收入40.57億46.12億50.07億52.78億55.72億

詳細資訊請看美股內頁：
Paychex公司(PAYX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPAYX

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