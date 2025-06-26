鉅亨速報 - Factset 最新調查：Paychex公司(PAYX-US)EPS預估上修至5.44元，預估目標價為151.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Paychex公司(PAYX-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.32元上修至5.44元，其中最高估值5.65元，最低估值5.07元，預估目標價為151.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|最高值
|5.65(5.65)
|6.26
|最低值
|5.07(5.07)
|5.45
|平均值
|5.39(5.32)
|5.82
|中位數
|5.44(5.32)
|5.84
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|最高值
|66.58億
|72.27億
|最低值
|64.92億
|68.78億
|平均值
|65.58億
|69.76億
|中位數
|65.42億
|69.52億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|3.03
|3.84
|4.30
|4.67
|4.58
|營業收入
|40.57億
|46.12億
|50.07億
|52.78億
|55.72億
詳細資訊請看美股內頁：
Paychex公司(PAYX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 關稅降息夾殺！免費講座教你如何布局
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - Paychex公司(PAYX-US)大跌5.12%，報144.45美元
- 盤中速報 - Paychex公司(PAYX-US)大漲5.07%，報143.96美元
- 盤中速報 - Paychex公司(PAYX-US)大跌5.09%，報145.72美元
- 盤中速報 - Paychex公司(PAYX-US)大漲5.19%，報151.61美元
下一篇