川普：美軍空襲伊朗 就像當年對日本投原子彈

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-06-26 09:27

‌



美國總統川普周三（25 日）將美國對伊朗核設施的打擊與第二次世界大戰結束相提並論，稱儘管現有情報報告尚無定論，但美軍已重創伊朗。

美國總統川普。（圖：Shutterstock）

據《路透》等媒體報導，美國國防情報局的評估顯示，儘管川普和政府官員稱伊朗核計畫已被摧毀，但美國的打擊僅使伊朗核計畫延後幾個月。

‌



川普在荷蘭海牙舉行的北約（NATO）峰會記者會上表示：「我方下周會與伊朗談談，可能會簽署協議，我不確定，對我來說，也許沒有必要。」

他強調，美軍對伊朗納坦茲、伊斯法罕和福爾多等三處核設施的轟炸已經徹底摧毀伊朗的能力，並再次否認美國情報單位評估的「僅延遲數月」的說法。

川普強調，美軍使用鑽地炸彈摧毀伊朗設施，核材料被埋在花崗岩、水泥與鋼筋之下，「一切核子物質都還在底下，他們沒來得及運走」。

川普說，美國的打擊行動結束了以色列和伊朗之間的戰爭。

「看看廣島，看看長崎，那也結束了一場戰爭。」川普說，他指的是 1945 年美國對日本投下兩枚原子彈，結束了第二次世界大戰。