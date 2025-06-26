鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-06-26 07:00

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全球地緣衝突加劇與市場不確定性攀升的背景下，債市、股市劇烈震盪，資金正加速湧入「避險資產」。黃金作為傳統避險工具，走出罕見大牛市行情，截至台灣時間周三 (25 日) 晚間 10 點 13 分，現貨黃金價格年內已上漲 26.52%，較 2020 年同期成長 119.07%，成為近五年表現最突出的資產類別。

五年翻倍！金價今年累漲逾26%出現罕見大牛市 現在還能上車嗎？機構給出答案

與全球主要股指對比可見黃金的強勢，上證指數同期上漲 11.55%，深證成指下跌 2.77%，日經 225 指數、標普 500、那斯達克雖分別上漲 66.34%、85.69%、117.17%，但均不及黃金的漲幅。

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黃金的「狂飆」有其底層邏輯。從供給端來看，全球黃金資源高度稀缺，已探明且可經濟開採的黃金儲量僅 5.4 萬噸，2024 年全球礦產量 3,661 噸，依此計算現有儲量僅夠開採約 15 年。

作為「硬通貨」，黃金的流動性強且無信用風險，但無利息收益的特性使其在繁榮週期中表現平淡。在 2012-2019 年，現貨黃金微跌 3.09%，但同期美股、A 股均大幅上漲。

自 2020 年後，全球秩序重構加上美元信用波動，以及美債規模攀升、關稅政策變動、降息預期等因素，各國央行開始推動儲備資產多元化，黃金成為關鍵選擇。

世界黃金協會 (WGC) 最新數據顯示，2021 至 2024 年全球央行年均購金量超過 1000 噸，今年印度、巴西、德國、日本及中國等多國持續增持，中國央行尤為突出，截至今年 5 月底已連 7 月增持，累計購金約 32 噸。