鉅亨速報 - Factset 最新調查：陶氏(DOW-US)EPS預估下修至0.31元，預估目標價為32.00元
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根據FactSet最新調查，共16位分析師，對陶氏(DOW-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.32元下修至0.31元，其中最高估值0.75元，最低估值0.01元，預估目標價為32.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.75(0.75)
|1.85
|2.66
|最低值
|0.01(0.01)
|0.84
|1.25
|平均值
|0.34(0.36)
|1.32
|2
|中位數
|0.31(0.32)
|1.29
|2.04
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|427.68億
|444.41億
|460.08億
|最低值
|408.25億
|418.83億
|432.83億
|平均值
|417.42億
|431.67億
|447.03億
|中位數
|417.99億
|432.02億
|450.74億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.64
|8.38
|6.28
|0.82
|1.57
|營業收入
|385.42億
|549.68億
|569.02億
|446.22億
|429.64億
詳細資訊請看美股內頁：
陶氏(DOW-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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