鉅亨速報 - Factset 最新調查：蘭克-內華達FNV-US的目標價調升至180元，幅度約8.43%
鉅亨網新聞中心 2025-04-21 20:15
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對蘭克-內華達(FNV-US)提出目標價估值：中位數由166元上修至180元，調升幅度8.43%。其中最高估值195元，最低估值160元。
綜合評級 - 共有9位分析師給予蘭克-內華達評價：積極樂觀4位、保持中立5位、保守悲觀0位。
蘭克-內華達今(21日)收盤價為171.53元。近5日股價上漲8.43%，標普指數下跌1.5%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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