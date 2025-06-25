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鉅亨速報 - Factset 最新調查：布爾克國際EAT-US的目標價調升至168元，幅度約5%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對布爾克國際(EAT-US)提出目標價估值：中位數由160元上修至168元，調升幅度5%。其中最高估值215元，最低估值144元。

綜合評級 - 共有20位分析師給予布爾克國際評價：積極樂觀5位、保持中立15位、保守悲觀0位。

布爾克國際今(25日)收盤價為180.02元。近5日股價上漲5%，標普指數上漲1.83%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股EAT市場預估目標價

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