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鉅亨速報 - Factset 最新調查：蘭克-內華達FNV-US的目標價調升至166元，幅度約3.75%

鉅亨網新聞中心 2025-04-04 20:15


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對蘭克-內華達(FNV-US)提出目標價估值：中位數由160元上修至166元，調升幅度3.75%。其中最高估值181元，最低估值145.57元。

綜合評級 - 共有9位分析師給予蘭克-內華達評價：積極樂觀3位、保持中立5位、保守悲觀1位。

蘭克-內華達今(4日)收盤價為158.75元。近5日股價上漲3.75%，標普指數下跌5.21%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股FNV市場預估目標價

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