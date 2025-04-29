鉅亨速報 - Factset 最新調查：Venture Global, Inc. Class AVG-US的目標價調降至13.5元，幅度約3.57%
鉅亨網新聞中心 2025-04-29 20:15
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Venture Global, Inc. Class A(VG-US)提出目標價估值：中位數由14元下修至13.5元，調降幅度3.57%。其中最高估值20元，最低估值11元。
綜合評級 - 共有14位分析師給予Venture Global, Inc. Class A評價：積極樂觀8位、保持中立6位、保守悲觀0位。
Venture Global, Inc. Class A今(29日)收盤價為8.63元。近5日股價上漲3.57%，標普指數上漲7.18%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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