鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-06-23 15:20

‌



即使面對伊朗彈道飛彈襲擊、主要機場關閉，以及最近美國對伊朗核設施的打擊，以色列股指的漲勢依然強勁，基準的 TA-125 指數已連續六個交易日上漲，續創歷史新高，22 日全天還上揚了 1.77%，表現優於全球主要市場。

越打越嗨？飛彈滿天飛 以色列股市為何能屢創新高。(圖:shutterstock)

這種反常現象引發了廣泛關注。業內人士指出，這部分原因可能在於以色列本地投資者對戰爭的「熟悉度」以及對國家處境和戰略的新信心。

‌



「戰時韌性」的養成

以色列資本市場主要由國內投資者持有。在經歷多年的間歇性衝突後，當地投資者似乎形成了一個習慣性的認知：戰爭很少會讓經濟長期偏離軌道。對他們而言，拋售往往是逢低買入的機會。過去的衝突經驗也印證了這一點，以色列市場往往在初期下跌後迅速反彈，並持續回升。

儘管動員了大量預備役人員並在多個戰線作戰，自近兩年前加薩戰爭爆發以來，以色列經濟仍展現出驚人的韌性。經濟持續增長，失業率接近 3% 的數十年低點。特拉維夫 IBI 投資公司首席經濟學家 Rafael Gozlan 表示，儘管預算赤字較戰前水平擴大，但整體經濟仍保持穩定。

數據顯示，若投資者在 2023 年 10 月 7 日（巴以衝突爆發）前夕購買以色列股票，其收益甚至優於選擇美國市場的投資者。根據 FactSet 數據，從哈馬斯突襲引發加薩戰爭到以色列於 6 月 12 日空襲伊朗為止，TA-125 指數在此期間的總回報率（含股息）達到了約 46%，而同期標普 500 指數的漲幅約為 40%，相形見絀。

不僅逢低買入 甚至還追高

分析師指出，以色列當地投資者似乎正在押注，以色列對伊朗的打擊將嚴重削弱伊朗及其在中東的代理人。這也解釋了在地區緊張局勢升級的情況下，TA-125 指數仍能強勁上漲的原因。

IBI 投資公司的 Gozlan 表示，以色列投資者的樂觀情緒，最初在去年以色列突襲黎巴嫩真主黨並擊斃其領導人後急劇上升，近期對伊朗的空襲後再次升溫。他指出，以色列的軍事行動已降低了投資者所稱的「風險溢價」，即地緣政治風險在資產中的定價。一旦局勢塵埃落定，這可能為更多外國投資鋪路。

長期隱憂依然存在

然而，儘管以色列股市在戰火下屢創新高，當地投資者也養成了無懼地緣政治衝突的「抗性」，但現在就全面評估以色列的「戰果」或斷言中東局勢的發展，可能為時過早。

以色列最初預計持續一兩週的軍事行動，現在可能會持續更長時間。以色列國防軍新任總參謀長埃亞勒 · 扎米爾上週五警告稱，「艱難的日子還在後頭」，以色列必須做好「持久戰」的準備。初步估計，與伊朗的衝突每天耗費以色列數億美元，這項代價可能會限制以色列進行持久戰的能力。