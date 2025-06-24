鉅亨網編譯陳韋廷 2025-06-24 18:50

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最新調查顯示，隨著全球貿易分裂和地緣政治動盪引發對資金流動的重新思考，掌管數兆美元儲備的全球央行正打算從美元轉向黃金、歐元和人民幣。

全球央行集體「去美元」？最新調查顯示三分之一緊急增持黃金 歐元、人民幣成新寵

《路透社》報導，根據官方貨幣與金融機構論壇 (OMFIF) 將於周二 (24 日) 稍晚發布的報告，在剔除打算減持的央行後，三分之一的央行打算在未來一到兩年內增持黃金，這一比率創下至少五年新高。

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這項對 75 家央行的調查於 3 月至 5 月期間進行，首次揭示美國總統川普於 4 月 2 日加徵對等關祱的影響。川普關稅政策引發市場動盪，並導致避險資產美元和美債下跌。

黃金先前已被央行以創紀錄速度增持，而從更長期來看，其受益程度可能進一步提升，淨 40% 的央行打算在未來十年增持黃金。

OMFIF 說：「在央行連續多年創紀錄購入黃金後，央行正加倍押注投資該貴金屬。」

OMFIF 還指出，美元在去年調查中還是最受歡迎的貨幣，但今年排名跌至第七位。70% 的受訪央行表示，美國政治環境令其不願投資美元，這一數字是一年前的兩倍多。

在貨幣方面，歐元和人民幣最可能從美元的多元化配置中受益。

OMFIF 調查顯示，淨 16% 的央行打算在未來一到兩年內增持歐元，歐元成為最搶手的貨幣，高於一年前的 7%，其次是人民幣，但未來十年，人民幣更受青睞，淨 30% 央行預計將增持人民幣，人民幣在全球儲備中的佔比預計增加兩倍至 6%。

另外，三位直接與儲備管理機構打交道的消息人士透露，他們認為歐元有可能在 2030 年前末尾收復 2011 年歐債危機後失去的外匯儲備份額。自川普宣布對等關稅後，各國央行對歐元的情緒較為正面。

這意味著歐元在外匯存底的佔比將從目前 20% 左右回升至約 25%，成為歐元區從曾威脅歐元存續的債務危機中復甦的關鍵節點。

瑞銀資產管理全球主權市場策略與諮詢主管 Max Castelli 表示，在 4 月 2 日「解放日」 後，各國央行多次致電詢問美元的避險地位是否面臨風險。「據我所知，這個問題以前從未被問過，即便在 2008 年金融危機後也沒有。」

OMFIF 調查顯示，對 2035 年美元在全球外匯儲備中佔比的平均預期為 52%，儘管仍居首位，但較當前 58% 有所下降。

接受 OMFIF 調查的央行預計，歐元在 10 年後的全球外匯儲備佔比將達 22% 左右。

哈佛大學教授、IMF 前首席經濟學家 Kenneth Rogoff 說：「未來幾年，歐元在全球儲備中的佔比幾乎肯定會上升，這並非因為歐洲被看好，而是因為美元地位。」

但直接與儲備管理者溝通的消息人士表示，若歐元區能增加目前規模遠小於 29 兆美元美國國債市場的債券發行量，並整合資本市場，可能會更快吸引更多儲備資金。

滙豐銀行全球央行研究主管 Bernard Altschuler 表示，歐元是 「目前唯一能顯著改變儲備水準的真正替代貨幣」，並稱上述問題若得到解決，歐元在 2 到 3 年內達到 25% 全球外匯儲備佔比 「是現實可行的」。

變革的動能已經加速；歐洲正透過增加國防開支，包括加大歐盟聯合借款，釋放減少對美依賴的意願。德國正在增加支出，歐盟同時也在試圖重振資本市場整合努力。接受 OMFIF 調查的公共退休金和主權財富基金也將德國視為最具吸引力的已開發市場。

Castelli 表示，他收到了更多關於歐元的諮詢，預計歐元在 2030 年前可能收復 25% 的儲備佔比。

最樂觀的預測則來自曾在歐債危機期間管理歐洲央行市場操作的 Francesco Papadia，他估計歐元最快可能在兩年內回升至 25%。身為智庫 Bruegel 資深研究員的他指出，與他交流的儲備管理者比以往更願意考慮歐元。