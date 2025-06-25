中國推動人民幣國際化升溫！美元走弱之際打造去美元化新格局
鉅亨網編譯莊閔棻
面對美元信心下滑，中國積極推動人民幣國際化。從金融開放、跨境支付，到數位人民幣與大宗商品期貨，中國正擴大人民幣在全球貿易與金融體系中的影響力。
《CNBC》指出，雖然美元仍穩居全球主導貨幣地位，但今年以來人民幣相對美元升值逾 2%，而美元指數則下跌超過 9%。中國此時大舉推進人民幣國際化，時機成熟。
中國人民銀行行長潘功勝近日就在陸家嘴論壇上表示，應削弱全球對單一主權貨幣的過度依賴，並宣布設立數位人民幣國際化中心於上海，同時推動人民幣外匯期貨交易，展現中國在推動去美元化上的積極作為。
人民幣在期貨市場擴展影響力
根據《CNBC》，北京方面最近的措施大多集中在期貨市場。中國三大期貨交易所日前宣布，合格外國機構投資人自上週起可交易包括天然橡膠、鉛與錫在內的 16 種新增期貨與選擇權商品。
專注於期貨產品和研究的杭州南華期貨宏觀外匯創新分析師周驥表示，今年早些時候，合格境外機構投資者已為境外機構投資者新增了數十種可交易的期貨合約。
周驥指出，除了擴大國際機構的避險產品範圍外，這些合約也增強了人民幣在全球大宗商品定價體系中的影響力。
人民幣制度配套升級、拓展應用場景
同時，中國也積極的推動人民幣制度配套的升級。為了鼓勵全球投資者使用人民幣，上海期貨交易所於 5 月底宣布，正在就一項允許外幣作為人民幣結算交易抵押品的提案徵集回饋意見，顯示中國持續在制度層面上為人民幣國際使用鋪路。
中國採取的其他配套措施包括允許合格境外投資者從 10 月 9 日起參與場內交易所交易基金（ETF）選擇權交易，以進行避險，以及外資開立債市帳戶可享人民幣 500 元的費用減免優惠等。
今年 1 月，摩根士丹利更是宣布其中國子公司已獲准展開商品期貨經紀業務，並計畫拓展至股票與固定收益衍生品市場，顯示外資進入中國金融市場的通道持續擴大。
然而，中國資本市場雖具吸引力，但資本流出受限與制度透明度不足，仍使許多國際資金觀望。
BCA Research 分析師指出，儘管美國政策的不確定性令市場擔憂，但中國尚未展現出一個可靠的替代方案。
人民幣清算與支付網路逐步成型
除了投資產品外，中國更是正在建立人民幣清算與支付網路。多年來，中國已經建立了龐大的離岸人民幣清算銀行網路，並推動了跨境銀行間支付系統的發展。
聯準會報告指出，近年中國銀行對新興市場貸款日益採用人民幣計價而非美元，主因在於其貸款成本較低。
作為世界第二大經濟體，中國一直在推動以人民幣進行雙邊貿易結算，並於 2 月宣布向香港企業提供 1,000 億美元的人民幣融資。
歐亞集團中國區總監王丹表示，中國正在加速推動去美元化，尤其是在能源與大宗商品領域的人民幣跨境支付增長明顯。
人民幣海外應用潛力持續上升
人民幣國際化的另一推動力則來自中國企業的海外擴張，尤其是透過跨境電商銷售產品的中小企業。
新創公司 FundPark 指出，由於其金融夥伴高盛與匯豐持有離岸人民幣，中國企業得以靈活運用該貨幣進行國內與海外業務運營。
FundPark 中國區總經理霍昊揚補充，中國政府也對以離岸人民幣計價的貸款提供部分利息補貼。雖然目前人民幣使用率仍低，但其成長潛力明顯。
不過，根據 SWIFT 發布的最新數據顯示，人民幣在 5 月的全球支付占比為 2.89%，自上月第 5 位滑落至第 6 位；相較之下，美元仍占據 48.46% 的全球支付比重，歐元則為 23.56%。
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