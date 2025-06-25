〈台幣〉升值1.45角收29.391元 創3年來新高價

新台幣 今 (25) 日衝破 29.5 元心理大關，最高來到 29.352 元，創 2022 年 6 月以來新高，終場收在 29.391 元，升值 1.45 角，台北外匯經紀公司成交值 13.7 億美元。

新台幣 今日以 29.5 元、升值 3.6 分開出後，隨即升破 29.5 元價位，最高來到 29.352 元，終場收 29.391 元，全日高低價差 1.48 角。

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美元走弱，統一投顧指出，由於美國聯準會更多官員表示支持降息，負責金融監管的副主席鲍曼 23 日呼籲最快 7 月降息，而今年擁有決策投票權的芝加哥聯準銀行總裁古斯比表示，關稅調升迄今，對經濟的影響較原先預期還溫和，暗示不排除恢復降息。