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〈台幣〉升值1.45角收29.391元 創3年來新高價

鉅亨網記者王莞甯 台北


新台幣今 (25) 日衝破 29.5 元心理大關，最高來到 29.352 元，創 2022 年 6 月以來新高，終場收在 29.391 元，升值 1.45 角，台北外匯經紀公司成交值 13.7 億美元。

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新台幣收在29.391元，創3年來新高價。(鉅亨網資料照)

新台幣今日以 29.5 元、升值 3.6 分開出後，隨即升破 29.5 元價位，最高來到 29.352 元，終場收 29.391 元，全日高低價差 1.48 角。


觀察主要亞幣，韓元升值達 0.6%，新台幣收升 0.49%，星元升約 0.4%，泰銖升約 0.05% 上下，人民幣微幅升值，而日元則貶值約 0.3%，美元指數下滑 0.2%，顯示市場避險需求減緩。

美元走弱，統一投顧指出，由於美國聯準會更多官員表示支持降息，負責金融監管的副主席鲍曼 23 日呼籲最快 7 月降息，而今年擁有決策投票權的芝加哥聯準銀行總裁古斯比表示，關稅調升迄今，對經濟的影響較原先預期還溫和，暗示不排除恢復降息。

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台幣美元匯市聯準會降息

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