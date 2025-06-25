美法院認證！AI公司用版權書籍訓練模型屬「合理使用」

鉅亨網編譯王貞懿 2025-06-25 02:00

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據《CNBC》周二 (24 日) 報導，美國聯邦法官周一裁定，人工智慧新創 Anthropic 使用版權書籍訓練其 AI 模型 Claude 屬於「合理使用」且具「轉化性質」。此判決對 AI 產業具重大意義。

法官認定Anthropic使用版權書訓練AI具「轉化性質」，並不違法。(圖:Shutterstock)

法官認為，大型語言模型並未向公眾重現作品的創意元素，甚至連單一作者可識別的表達風格都沒有。因此 Anthropic 在 AI 訓練過程中並未侵犯作者版權，美國聯邦地區法官 William Alsup 在判決書中寫道。

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Alsup 指出：「使用版權作品來訓練大型語言模型以生成新文本，在目的和性質上本質上具有轉化性，就如同任何想成為作家的讀者一般。」

隨著 AI 公司在開發和訓練大型語言模型時使用版權作品引發法律爭議，這項判決對 AI 產業而言是重大勝利。上述裁決開始為該產業未來發展建立法律界限和機會。

這起訴訟由作家 Andrea Bartz、Charles Graeber 和 Kirk Wallace Johnson 於去年 8 月在加州北區聯邦地方法院提起。訴狀指控 Anthropic「透過竊取數十萬本版權書籍建立了數十億美元的事業」。