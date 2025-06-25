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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Mid-America Apartment Communities, Inc.(MAA-US)EPS預估下修至4.11元，預估目標價為170.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Mid-America Apartment Communities, Inc.(MAA-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.2元下修至4.11元，其中最高估值4.5元，最低估值3.7元，預估目標價為170.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值4.5(4.5)4.134.69
最低值3.7(3.7)3.174.22
平均值4.09(4.11)3.864.42
中位數4.11(4.2)3.934.4

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值22.43億23.66億25.33億27.03億
最低值21.93億22.40億23.51億25.04億
平均值22.21億23.07億24.40億25.98億
中位數22.24億23.14億24.68億25.88億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.194.615.484.714.49
營業收入16.78億17.78億20.20億21.48億21.91億

詳細資訊請看美股內頁：
Mid-America Apartment Communities, Inc.(MAA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMAA

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Mid-America Apartment Communities, Inc.149.58-0.39%

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