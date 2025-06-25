鉅亨速報 - Factset 最新調查：Mid-America Apartment Communities, Inc.(MAA-US)EPS預估下修至4.11元，預估目標價為170.00元
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根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Mid-America Apartment Communities, Inc.(MAA-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.2元下修至4.11元，其中最高估值4.5元，最低估值3.7元，預估目標價為170.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|4.5(4.5)
|4.13
|4.69
|最低值
|3.7(3.7)
|3.17
|4.22
|平均值
|4.09(4.11)
|3.86
|4.42
|中位數
|4.11(4.2)
|3.93
|4.4
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|22.43億
|23.66億
|25.33億
|27.03億
|最低值
|21.93億
|22.40億
|23.51億
|25.04億
|平均值
|22.21億
|23.07億
|24.40億
|25.98億
|中位數
|22.24億
|23.14億
|24.68億
|25.88億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.19
|4.61
|5.48
|4.71
|4.49
|營業收入
|16.78億
|17.78億
|20.20億
|21.48億
|21.91億
詳細資訊請看美股內頁：
Mid-America Apartment Communities, Inc.(MAA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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