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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Mid-America Apartment Communities, Inc.(MAA-US)EPS預估上修至3.83元，預估目標價為170.00元

鉅亨網新聞中心 2025-05-15 06:15


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Mid-America Apartment Communities, Inc.(MAA-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.72元上修至3.83元，其中最高估值5.69元，最低估值3.12元，預估目標價為170.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值5.69(5.69)5.614.71
最低值3.12(3.12)2.874.22
平均值4.02(3.97)4.044.47
中位數3.83(3.72)4.024.52

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值22.55億23.74億25.33億27.03億
最低值21.93億22.40億23.63億25.92億
平均值22.23億23.13億24.58億26.47億
中位數22.26億23.22億24.68億26.47億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.194.615.484.714.49
營業收入16.78億17.78億20.20億21.48億21.91億

詳細資訊請看美股內頁：
Mid-America Apartment Communities, Inc.(MAA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMAA

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