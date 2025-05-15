鉅亨速報 - Factset 最新調查：Mid-America Apartment Communities, Inc.(MAA-US)EPS預估上修至3.83元，預估目標價為170.00元
鉅亨網新聞中心 2025-05-15 06:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Mid-America Apartment Communities, Inc.(MAA-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.72元上修至3.83元，其中最高估值5.69元，最低估值3.12元，預估目標價為170.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|5.69(5.69)
|5.61
|4.71
|最低值
|3.12(3.12)
|2.87
|4.22
|平均值
|4.02(3.97)
|4.04
|4.47
|中位數
|3.83(3.72)
|4.02
|4.52
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|22.55億
|23.74億
|25.33億
|27.03億
|最低值
|21.93億
|22.40億
|23.63億
|25.92億
|平均值
|22.23億
|23.13億
|24.58億
|26.47億
|中位數
|22.26億
|23.22億
|24.68億
|26.47億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.19
|4.61
|5.48
|4.71
|4.49
|營業收入
|16.78億
|17.78億
|20.20億
|21.48億
|21.91億
詳細資訊請看美股內頁：
Mid-America Apartment Communities, Inc.(MAA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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