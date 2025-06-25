search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：新聚思科技SNX-US的目標價調升至140元，幅度約3.7%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對新聚思科技(SNX-US)提出目標價估值：中位數由135元上修至140元，調升幅度3.7%。其中最高估值160元，最低估值120元。

綜合評級 - 共有13位分析師給予新聚思科技評價：積極樂觀11位、保持中立2位、保守悲觀0位。

新聚思科技今(25日)收盤價為136.88元。近5日股價上漲3.7%，標普指數上漲1.83%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股SNX市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
新聚思科技136.88+7.27%

延伸閱讀



Empty