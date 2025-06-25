鉅亨速報 - Factset 最新調查：新聚思科技SNX-US的目標價調升至140元，幅度約3.7%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對新聚思科技(SNX-US)提出目標價估值：中位數由135元上修至140元，調升幅度3.7%。其中最高估值160元，最低估值120元。
綜合評級 - 共有13位分析師給予新聚思科技評價：積極樂觀11位、保持中立2位、保守悲觀0位。
新聚思科技今(25日)收盤價為136.88元。近5日股價上漲3.7%，標普指數上漲1.83%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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