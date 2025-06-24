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鉅亨速報 - Factset 最新調查：桑坦德銀行(SAN-US)EPS預估上修至0.98元，預估目標價為8.46元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對桑坦德銀行(SAN-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.97元上修至0.98元，其中最高估值1.11元，最低估值0.87元，預估目標價為8.46元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.11(1.11)1.211.431.37
最低值0.87(0.87)0.921.041.13
平均值0.98(0.97)1.041.161.21
中位數0.98(0.97)1.031.131.17

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值728.76億744.28億768.27億794.33億
最低值683.23億660.74億662.13億742.88億
平均值706.35億704.31億726.65億768.61億
中位數706.72億705.74億726.41億768.61億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.610.520.570.710.83
營業收入735.88億781.61億983.54億1,368.08億1,459.31億

詳細資訊請看美股內頁：
桑坦德銀行(SAN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSAN

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