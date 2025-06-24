鉅亨速報 - Factset 最新調查：桑坦德銀行(SAN-US)EPS預估上修至0.98元，預估目標價為8.46元
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根據FactSet最新調查，共21位分析師，對桑坦德銀行(SAN-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.97元上修至0.98元，其中最高估值1.11元，最低估值0.87元，預估目標價為8.46元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.11(1.11)
|1.21
|1.43
|1.37
|最低值
|0.87(0.87)
|0.92
|1.04
|1.13
|平均值
|0.98(0.97)
|1.04
|1.16
|1.21
|中位數
|0.98(0.97)
|1.03
|1.13
|1.17
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|728.76億
|744.28億
|768.27億
|794.33億
|最低值
|683.23億
|660.74億
|662.13億
|742.88億
|平均值
|706.35億
|704.31億
|726.65億
|768.61億
|中位數
|706.72億
|705.74億
|726.41億
|768.61億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.61
|0.52
|0.57
|0.71
|0.83
|營業收入
|735.88億
|781.61億
|983.54億
|1,368.08億
|1,459.31億
詳細資訊請看美股內頁：
桑坦德銀行(SAN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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