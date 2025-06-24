Visa與萬事達卡如何在穩定幣威脅下求生存？

鉅亨網編譯王貞懿 2025-06-24 21:08

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《華爾街日報》認為，傳統信用卡憑藉普及性和完整生態系統，仍有機會在穩定幣的競爭下，占據消費支付核心地位。(圖:Shutterstock)

卡片支付的核心優勢

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事實上，消費支付的關鍵不只是技術問題。讓信用卡保持支付中心地位的，是其獨特經濟模式和普遍性。

在美國等地，幾乎每位消費者都持有信用卡或金融卡，幾乎每間都接受信用卡付款。更重要的是，卡片為銀行和消費者提供持續使用的財務誘因，並具備處理安全及買賣雙方爭議的完整機制。

儘管許多支付形式已找到特定管道，或在幕後運作，但特別在美國，無論實體或數位形式，信用卡仍牢牢占據消費商務的核心地位。

穩定幣的挑戰與機會

那麼，這次穩定幣會帶來不同結果嗎？穩定幣的優勢在於可使用公共區塊鏈在網路上移動，使其在支付採用上更廣泛可及。特別是對那些想以美元運作，但無法取得美元銀行帳戶的國家民眾來說，穩定幣格外具有吸引力。

然而，傳統卡組織並非坐以待斃。Visa 和萬事達卡都已讓合作夥伴提供可用加密貨幣 (包括穩定幣) 支付的卡片。

這種做法的巧妙之處在於，商家可像處理任何卡片交易一樣收取付款，完全無需新設置。同時，這些卡組織也讓商家和其他業者可以直接收取穩定幣付款。

消費者會被吸引嗎？

但接下來的問題是：消費者為什麼要用穩定幣付款，而不用信用卡？信用卡通常都有回饋獎勵。

穩定幣其實也有潛力能提供類似好處。因為每種穩定幣都有準備金，確保可以按固定價格兌換回美元等法幣。這些準備金會產生利息，可以拿來回饋用穩定幣付款的消費者，比如給折扣或點數。

不過問題是，這些利息收入是歸穩定幣發行商的，不是商家的。所以商家要跟發行商談合作，才能分到一杯羹。

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