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Visa與萬事達卡如何在穩定幣威脅下求生存？

鉅亨網編譯王貞懿


據《華爾街日報》周二報導，美國參議院上周通過穩定幣監管法案後，投資人看好這類數位代幣可能快速顛覆支付市場。Circle (CRCL-US) 等加密貨幣公司股價大漲，Visa(V-US) 和萬事達卡 (MA-US) 卻面臨數年來最差月度表現。但分析指出，要取代信用卡並不容易。

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《華爾街日報》認為，傳統信用卡憑藉普及性和完整生態系統，仍有機會在穩定幣的競爭下，占據消費支付核心地位。(圖:Shutterstock)

卡片支付的核心優勢

事實上，消費支付的關鍵不只是技術問題。讓信用卡保持支付中心地位的，是其獨特經濟模式和普遍性。

在美國等地，幾乎每位消費者都持有信用卡或金融卡，幾乎每間都接受信用卡付款。更重要的是，卡片為銀行和消費者提供持續使用的財務誘因，並具備處理安全及買賣雙方爭議的完整機制。

當然，商家某種意義上為這一切付費，需支付手續費接受卡片支付。正因如此，商家通常最先搶著擁抱其他付款方式。例如，沃爾瑪 (WMT-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 等零售巨頭，也正探索發行穩定幣的可能性。

儘管許多支付形式已找到特定管道，或在幕後運作，但特別在美國，無論實體或數位形式，信用卡仍牢牢占據消費商務的核心地位。

穩定幣的挑戰與機會

那麼，這次穩定幣會帶來不同結果嗎？穩定幣的優勢在於可使用公共區塊鏈在網路上移動，使其在支付採用上更廣泛可及。特別是對那些想以美元運作，但無法取得美元銀行帳戶的國家民眾來說，穩定幣格外具有吸引力。

然而，傳統卡組織並非坐以待斃。Visa 和萬事達卡都已讓合作夥伴提供可用加密貨幣 (包括穩定幣) 支付的卡片。

這種做法的巧妙之處在於，商家可像處理任何卡片交易一樣收取付款，完全無需新設置。同時，這些卡組織也讓商家和其他業者可以直接收取穩定幣付款。

消費者會被吸引嗎？

但接下來的問題是：消費者為什麼要用穩定幣付款，而不用信用卡？信用卡通常都有回饋獎勵。

穩定幣其實也有潛力能提供類似好處。因為每種穩定幣都有準備金，確保可以按固定價格兌換回美元等法幣。這些準備金會產生利息，可以拿來回饋用穩定幣付款的消費者，比如給折扣或點數。

不過問題是，這些利息收入是歸穩定幣發行商的，不是商家的。所以商家要跟發行商談合作，才能分到一杯羹。

另一種可能性是，若商家發行自己的穩定幣，理論上可以完全資助自己的獎勵計畫。這類似於星巴克 (SBUX-US) 會員儲值金的做法，公司可使用這些資金來賺取利息。不過這條路可能只對規模最大的商家開放。

信貸業務的挑戰

值得注意的是，以上討論都只適用於以現有資金付款的情況。至於信貸業務，這需要放款方參與，通常還需要卡組織促成交易。例如，Coinbase 就宣布將透過美國運通 (AXP-US) 網路推出獎勵信用卡。

展望未來，穩定幣在付款方面確實將有許多用途，特別是在美國以外地區及幕後交易。但要進入多數消費者的錢包，最快的方式恐怕仍將是透過傳統信用卡。

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萬事達卡信用卡穩定幣Visa

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