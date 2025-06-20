仿效信用卡運作模式！美加密貨幣交易所Coinbase推出穩定幣支付服務

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-06-20 17:00

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仿效信用卡！美加密貨幣交易所Coinbase推出穩定幣支付服務

美國參議院周二 (17 日) 通過具有里程碑意義的穩定幣法案，加上大型零售商對探索穩定幣支付的興趣，這個規模約 6 兆美元的線上支付行業迎來新變數。

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Coinbase 新平台的設計仿效信用卡運作模式，旨在無縫融入現有支付流程，降低商家使用門檻。

該平台主要鎖定 Shopify、eBay 等線上交易平台，這些平台服務數以萬計的中小型企業，長期面臨信用卡支付的高額手續費問題

Coinbase 支付業務負責人表示，新服務將為電商帶來更快的結算速度、更低的費用，並提供即時接入全球客戶群的管道。

目前，Coinbase 的首個合作夥伴是 Shopify，後者正與 Coinbase 及 Stripe 聯手，允許其平台商家透過 Coinbase 的 Base 網路 (基於以太幣 Layer 2 區塊鏈) 接受 Circle 的 USDC 穩定幣支付。

除支付功能外，Coinbase 新平台還包含三大核心模組：一是連接層，協助商家與支付服務提供者處理交易授權、退貨及訂閱管理；二是支付協議，支持區塊鏈上的交易執行；三是技術支援，幫助商家無需具備區塊鏈專業知識即可整合穩定幣支付。

此外，Coinbase 也宣布 USDC 將首次作為受監管資產，用於美國期貨交易的抵押品，目前正與清算機構 Nodal Clear 及監管單位合作推進。

除穩定幣外，Coinbase 法務長 Paul Grewal 日前也透露，Coinbase 還在申請美國證券交易委員會批准其「代幣化股票」（tokenized equities）服務，進一步擴展加密貨幣在傳統金融領域的應用場景。