鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-06-24 15:40

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蘋果 (AAPL-US) 官網首次參與中國國補行列，活動頁面顯示，指定產品享國家補貼至高省 2000 元 (人民幣，下同)。

搶救銷售！蘋果首度加入中國國補行列 最高優惠2000元人民幣。（圖:shutterstock)

根據蘋果公布的活動條件，符合資格的消費者購買參與活動的 iPhone、iPad、Apple Watch 時，可享商品到手價基礎上再立減 15％的國家補貼，每件補貼不超過 500 元，僅限到手價不超過 6,000 元的單件商品。

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購買參與活動的 Mac 時，可享商品到手價基礎上再立減 20％的國家補貼，每件補貼不超過 2,000 元。

不過，活動僅限 Apple Store 線上商店（北京收貨地址）和上海地區 Apple Store 零售店。

先前，蘋果因「官方管道不參與國補」 的策略，導致部分用戶轉向了第三方平台。這次蘋果官方接入國補，讓消費者在官方管道直接享受「國補 + 官方服務」雙重保障，打破先前僅第三方平台支持補貼的限制。再加上官方 14 天無理由退換、Genius Bar 售後支援等權益，解決了第三方管道「需當場啟動」「限本人簽收」等繁瑣流程。

不過，儘管蘋果官網加入國補，但電商平台的「疊加優惠」 仍更具價格競爭力。例如京東、天貓等平台透過「國補 + 平台券 + 以舊換新」 組合拳，部分機型優惠超過了 2000 元。

這次蘋果官方加入接入中國國補行列，更深層的原因還是來自市場競爭壓力。數據顯示，2025 年第一季，蘋果在中國智慧型手機市佔率年減 10% 至 13.7%，被華為超越。同期，小米、OPPO 等品牌透過國補加上「店補」 策略，實現銷售量翻倍成長。

蘋果官網加入國補後，可縮小與中國本土品牌的價格差距，尤其是在 4000-6000 元中階市場。該價位段國補後可望直接爭奪中階換機用戶。