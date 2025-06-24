台北金融洞察回顧 全面揭示美元交易新趨勢
XM集團
2025 年 6 月中旬，XM 集團在台北舉辦《關稅亂局下的外匯機會：交易美元的獲利策略解密》研討會。此次活動吸引眾多交易者、投資人與金融分析人士共襄盛舉，深入探討在全球關稅不確定性升高的情況下，如何掌握美元波動帶來的市場機會。
全球平台 在地深耕
XM 集團為全球知名的外匯交易平台，始終堅持「遍布全球，公平誠信，以人為本」的理念，不僅提供 190 多國交易者穩定的交易體驗與多元化產品，更積極投入社群教育，持續舉辦免費線上直播與面對面講座，協助交易者加強專業能力、拓展投資視野。
解密貿易局勢 把握美元走勢
本次研討會特別邀請 XM 特約講師小路老師，針對近期美國貿易政策動態、關稅調整及其對美元的潛在影響進行深度解析。隨著美國面對多個貿易戰線與戰略挑戰，小路老師從供應鏈重組、通膨壓力切入，剖析美元波動背後的結構性邏輯。
在策略層面，小路老師結合基本面與技術面，運用 XM 獨家 Avramis 指標，為現場交易者呈現一套系統性的美元操作思路與風險管理策略。實盤案例分析部分，則針對近期美匯指數的劇烈波動，示範進場、停損與風控的策略布局，實用性極高。
現場互動熱烈 建立實戰信心
研討會現場同步展示 XM 平台優勢，包括：無拒絕訂單、無重新報價、秒速出入金以及中文支援等功能，獲得現場來賓高度關注。活動尾聲更安排一對一問答，參與者提出個人交易策略與工具應用等相關問題，並獲得量身指導。
不少出席者表示，此次活動讓他們更深入了解「如何結合時事與技術面分析匯率」，並更有信心在多變市場中穩健交易。
展望未來 持續賦能交易者
XM 集團也在會中表示，將持續深耕亞太市場，今年適逢 15 週年慶，除了為投資人帶來驚喜福利活動，也將舉辦更多主題講座與專業課程，為交易者提供高品質的教育資源，攜手探索更多全球市場機遇。
了解更多 XM 15 週年慶活動詳情：https://topics.cnyes.com/2025XM/
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