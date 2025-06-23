鉅亨速報 - Factset 最新調查：依歐格資源(EOG-US)EPS預估上修至10.06元，預估目標價為140.00元
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根據FactSet最新調查，共32位分析師，對依歐格資源(EOG-US)做出2025年EPS預估：中位數由9.89元上修至10.06元，其中最高估值11.32元，最低估值6.42元，預估目標價為140.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|11.32(11.31)
|14.39
|16.6
|18.03
|最低值
|6.42(6.42)
|7.41
|9.75
|9.35
|平均值
|9.76(9.66)
|11.14
|12.9
|14.06
|中位數
|10.06(9.89)
|11.19
|12.9
|13.49
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|249.37億
|304.53億
|319.02億
|324.93億
|最低值
|173.92億
|204.56億
|211.90億
|218.23億
|平均值
|228.69億
|258.53億
|266.49億
|269.84億
|中位數
|230.74億
|259.03億
|268.05億
|266.36億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-1.04
|7.99
|13.22
|13.00
|11.25
|營業收入
|99.34億
|197.77億
|296.10億
|232.73億
|234.78億
詳細資訊請看美股內頁：
依歐格資源(EOG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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