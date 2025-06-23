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鉅亨速報 - Factset 最新調查：依歐格資源(EOG-US)EPS預估上修至10.06元，預估目標價為140.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共32位分析師，對依歐格資源(EOG-US)做出2025年EPS預估：中位數由9.89元上修至10.06元，其中最高估值11.32元，最低估值6.42元，預估目標價為140.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值11.32(11.31)14.3916.618.03
最低值6.42(6.42)7.419.759.35
平均值9.76(9.66)11.1412.914.06
中位數10.06(9.89)11.1912.913.49

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值249.37億304.53億319.02億324.93億
最低值173.92億204.56億211.90億218.23億
平均值228.69億258.53億266.49億269.84億
中位數230.74億259.03億268.05億266.36億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-1.047.9913.2213.0011.25
營業收入99.34億197.77億296.10億232.73億234.78億

詳細資訊請看美股內頁：
依歐格資源(EOG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSEOG

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