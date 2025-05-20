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鉅亨速報 - Factset 最新調查：額外空間倉儲(EXR-US)EPS預估上修至4.62元，預估目標價為165.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對額外空間倉儲(EXR-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.45元上修至4.62元，其中最高估值5.01元，最低估值4.1元，預估目標價為165.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值5.01(5.01)5.175.55.62
最低值4.1(4.1)4.184.245.62
平均值4.59(4.53)4.725.055.62
中位數4.62(4.45)4.825.255.62


市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值35.99億38.47億38.47億40.34億
最低值28.90億29.87億21.05億40.34億
平均值33.38億34.69億32.76億40.34億
中位數33.65億34.93億35.18億40.34億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.716.196.414.744.03
營業收入13.56億15.77億19.24億25.60億32.57億

詳細資訊請看美股內頁：
額外空間倉儲(EXR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSEXR

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