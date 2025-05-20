鉅亨速報 - Factset 最新調查：額外空間倉儲(EXR-US)EPS預估上修至4.62元，預估目標價為165.00元
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根據FactSet最新調查，共8位分析師，對額外空間倉儲(EXR-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.45元上修至4.62元，其中最高估值5.01元，最低估值4.1元，預估目標價為165.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|5.01(5.01)
|5.17
|5.5
|5.62
|最低值
|4.1(4.1)
|4.18
|4.24
|5.62
|平均值
|4.59(4.53)
|4.72
|5.05
|5.62
|中位數
|4.62(4.45)
|4.82
|5.25
|5.62
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|35.99億
|38.47億
|38.47億
|40.34億
|最低值
|28.90億
|29.87億
|21.05億
|40.34億
|平均值
|33.38億
|34.69億
|32.76億
|40.34億
|中位數
|33.65億
|34.93億
|35.18億
|40.34億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.71
|6.19
|6.41
|4.74
|4.03
|營業收入
|13.56億
|15.77億
|19.24億
|25.60億
|32.57億
詳細資訊請看美股內頁：
額外空間倉儲(EXR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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