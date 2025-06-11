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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Verona Pharma Plc - ADRVRNA-US的目標價調升至100元，幅度約8.7%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Verona Pharma Plc - ADR(VRNA-US)提出目標價估值：中位數由92元上修至100元，調升幅度8.7%。其中最高估值110元，最低估值75元。

綜合評級 - 共有11位分析師給予Verona Pharma Plc - ADR評價：積極樂觀11位、保持中立0位、保守悲觀0位。

Verona Pharma Plc - ADR今(11日)收盤價為86.78元。近5日股價上漲8.7%，標普指數上漲1.15%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股VRNA市場預估目標價

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Verona Pharma Plc - ADR86.78+2.53%

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