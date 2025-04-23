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鉅亨速報 - Factset 最新調查：FTAI Aviation Ltd - Class AFTAI-US的目標價調降至173元，幅度約5.21%

鉅亨網新聞中心 2025-04-23 20:15


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對FTAI Aviation Ltd - Class A(FTAI-US)提出目標價估值：中位數由182.5元下修至173元，調降幅度5.21%。其中最高估值300元，最低估值123元。

綜合評級 - 共有12位分析師給予FTAI Aviation Ltd - Class A評價：積極樂觀11位、保持中立1位、保守悲觀0位。

FTAI Aviation Ltd - Class A今(23日)收盤價為92.04元。近5日股價下跌5.21%，標普指數下跌2.02%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股FTAI市場預估目標價

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FTAI Aviation Ltd - Class A92.045.37%

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