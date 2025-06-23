普丁會見伊朗特使 並譴責對伊「絕對毫無根據的侵略」

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-06-23 19:34

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針對美國對伊朗核設施的襲擊，俄羅斯總統普丁發表強烈譴責，稱其為「絕對毫無根據的侵略行為」和「毫無道理」。

普丁會見伊朗特使 並譴責「絕對毫無根據的侵略」(圖:shutterstock)

這些言論是在他於莫斯科會見伊朗外交部長阿拉格奇 (Abbas Araghchi) 時提出的。普丁進一步表示，俄羅斯正在「努力向伊朗人民提供幫助」，並準備好提供協助。

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此次會晤及俄方的聲明，正值中東地區緊張局勢升級之際，此前美國和以色列對伊朗目標進行了協調空襲。阿拉格奇的莫斯科之行，被視為德黑蘭爭取支持並譴責這些襲擊的更廣泛外交努力的一部分。有資深消息人士透露，伊朗外長將向普丁遞交伊朗最高領袖哈梅尼的信件，尋求俄方的支持。

伊朗方面已警告，美國對其核設施的襲擊將帶來嚴重後果，並表示其「保留所有選項」，儘管初步反應顯示出克制。伊朗一位發言人指出，美國應為其行動承擔嚴重後果，並稱川普加入以色列對伊朗的軍事行動是「賭徒」的行為，強調「你可能會發動這場戰爭，但我們將是結束戰爭的人」。

據報導，美國向伊朗三個核設施發射了 75 枚精確制導彈藥，包括掩體炸彈和 20 多枚戰斧飛彈。商業衛星圖像顯示，對福爾多 (Fordow) 地下核電站的襲擊，可能嚴重損壞或摧毀了該設施及其鈾濃縮離心機，儘管具體情況尚未證實。