鉅亨網新聞中心 2025-06-23 17:00

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近日，七國集團高峰會在加拿大開幕。七國集團領導人當天舉行全體會議，討論全球經濟前景、關稅等議題。隨著美國總統川普 16 日晚間提前回國，多國期待在會議期間與美國就貿易談判取得突破的希望落空。

關稅大限倒數！川普突返華府 G7峰會貿易談判全部卡關。（圖:shutterstock)

加拿大未能達成協議

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川普與加拿大總理卡尼會晤後說，阻礙美國與加拿大達成貿易協議的問題是雙方「理念不同」。加拿大總理辦公室隨後發布新聞稿稱，兩國領導人將在 30 天內努力達成新協議。

觀察家先前預計，川普可能在峰會期間與加拿大簽署一個貿易和安全協議，以此作為會議成果之一。

歐盟拒絕 10% 基準關稅

歐美貿易談判也未能在高峰會期間取得進展。法國總統馬克宏、義大利總理梅洛尼、德國總理默茨先前計劃在峰會期間與美國就關稅問題展開對話。

歐盟委員會首席發言人平霍 (Paula Pinho)16 日對美國《政治報》表示，歐盟並未準備接受美國對歐盟出口商品徵收 10% 的基準關稅。

歐美貿易談判仍在進行，目前尚未達成任何協議。歐盟自始至終反對美方不合理和非法的關稅。

日本要求全面取消關稅

參加七國集團峰會的日本首相石破茂也與川普舉行會談。這是川普宣布所謂「對等關稅」後兩人首次會面。石破茂在會談後的記者會上說，雙方未能就取消關稅達成協議。

此前，日本經濟再生大臣赤澤亮正多次赴美，與美方就關稅問題進行談判​​。

日本政府一直堅持將「對等關稅」和加徵的汽車關稅、鋼鋁關稅等捆綁在一起進行談判，要求美方全面取消這些不合理的關稅措施。

日本媒體和專家認為，汽車關稅是日美貿易談判的一大難點。汽車是日本的核心產業。 2024 年日本輸美汽車約 137 萬輛，出口額佔日本對美出口的三成左右。

美英達成貿易協定

另外，美國白宮發表聲明表示，美國總統川普與英國首相施凱爾共同宣布了貿易協定的一般條款。據悉，在一般條款中，美國計劃為英國汽車進口設定每年 10 萬輛的配額，徵收關稅稅率為 10%。

英國承諾，努力滿足美國對輸美鋼鋁產品供應鏈安全以及相關生產設施所有權性質的要求。在英國滿足這些要求的前提下，美國計劃迅速對英國生產的鋼鋁製品以及某些衍生鋼鋁製品設定「最惠國」稅率配額。