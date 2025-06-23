鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-06-23 18:57

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6/21(周六) 美國總統川普打破 46 年紅線正式參戰以伊衝突，而伊朗國會已批准關閉荷姆茲海峽，中東緊張情勢升溫衝擊美股期貨盤及亞股早盤普遍走跌。法人認為，不同於 1970 年代，目前全球經濟對於油價的依賴程度較低，包括美國是全球第二大原油出口國、油價對主要國家通膨影響下滑、基本面顯示原油供給依舊充沛等，預期中東局勢緊張導致油價及高通膨的風險降低。

川普助攻中東資金回流美國 法人看油價有3原因和1970s不同 降低高通膨風險。（圖: shutterstock)

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以資金流向觀察，近週整體股票型 ETF 獲資金淨流入較上週增加至 442.81 億美元，主要為美國由前週淨流出轉為淨流入 301.51 億美元佔最多、日本亦由淨流出轉向為小幅淨流入 9 千 1 百萬美元。亞洲和歐洲的淨流入則均減少至 22.63 億美元和 5.59 億美元。產業 ETF 部份，近週淨流入前三大產業為科技、能源與主題型；淨流出僅有兩個產業，分別為核心消費與原物料。

富蘭克林證券投顧表示，美國正式參戰以伊衝突為全球金融市場增添新變數，由於情勢仍在迅速變化發展中，建議投資人先以靜制動，密切關注情勢發展再評估是否需調整風險曝險。著眼目前全球經濟對於原油衝擊的韌性提高，預期能夠承受適度的油價上漲衝擊，歷史經驗顯示，地緣政治衝突對金融市場的影響短暫，非經濟因素造成的恐慌性下跌提供危機入市的長期進場機會。

富蘭克林坦伯頓基金集團認為，不同於 1970 年代，目前全球經濟對於油價的依賴程度較低，包括美國是全球第二大原油出口國、油價對主要國家通膨的影響程度下滑、基本面顯示原油供給依舊充沛等，預期中東局勢緊張導致油價及高通膨的風險降低。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金暨全球穩定月收益基金經理人陶德．布萊頓 (Todd Brighton) 表示，美國經濟仍維持堅韌，不過貨幣政策、財政政策與貿易政策的不確定性可能影響投資人信心與廣泛股市表現，團隊持續密切觀察金融條件以評估未來經濟表現與聯準會政策。近期在醫療、科技與民生消費股看到選擇性機會，市場波動導致非投資級債利差擴大與殖利率顯著彈升，提供了具吸引力的投資機會。