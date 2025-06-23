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馬士基：仍通行荷莫茲海峽 準備根據最新消息重新評估

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電


在美國總統川普動手轟炸伊朗核設施後，丹麥貨櫃航運巨擘馬士基（Maersk）周日（22 日）表示，目前仍在通行荷莫茲海峽 ，但準備根據最新消息重新評估。

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馬士基說，仍通行荷莫茲海峽，準備根據最新消息重新評估。（圖：Shutterstock）

據《路透社》報導，馬士基說：「我們將持續監控中東特定船隻的安全風險，隨時準備根據需要採取行動。」


在美國對伊朗發動空襲後，兩艘有能力載運約 200 萬桶原油的超級油輪，在荷莫茲海峽緊急 180 度掉頭，凸顯這波襲急可能引發伊朗反擊，波及中東商業航運。

《彭博》彙整的船舶追蹤資料顯示，「Coswisdom Lake 號」與「South Loyalty 號」周日駛入荷莫茲海峽後，突然轉向，朝南行駛，駛離波斯灣出入口。

這兩艘油輪急轉彎，是美國空襲伊朗後油輪改道的首波跡象。若油輪預期裝貨港口將因局勢惡化而出現等待時間，油輪可能會選擇駐不要進入荷莫茲海峽。

荷姆茲海峽位於阿曼和伊朗之間，連接了東部的阿曼灣和西部的波斯灣，是波斯灣石油輸往世界各地的唯一海上通道，全球約三分之一海運原油貿易都要經過這片海域。

伊朗議會國家安全委員會委員庫薩里周日表示，伊朗議會已經得出結論，認為應關閉荷姆茲海峽，但最終決定權在伊朗最高國家安全委員會手中。

美國國務卿盧比歐警告，若伊朗封鎖荷姆茲海峽，等同「經濟自殺」，呼籲中國向伊朗施壓，避免衝突升級，並重申美方願與伊朗展開不含濃縮鈾核談判。

據《路透社》報導，針對伊朗將封鎖荷姆茲海峽一事，盧比歐表示：「我鼓勵中國政府立即就此事與伊朗聯繫，因為中國高度依賴通過荷姆茲海峽的石油。」

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