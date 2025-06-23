已標脫3戶！土銀再度標售蛋黃區吉美大安3戶 每坪157萬起最低底價1.35億

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-06-23 11:56

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蛋黃區房市表現穩健，土地銀行近一年已標脫 3 戶，今 (23) 日起至今年 7 月 16 日再度公告標售臺北市大安區「吉美大安花園」3 戶物件，每戶底價約 1.35 億元至 1.43 億元，坪數約 80 至 89 坪，皆有附屬車位，預計今年 7 月 16 日開標。

已標脫3戶！土銀再度標售蛋黃區吉美大安3戶 最低底價1.35億元。（鉅亨網資料照）

土地銀行長年耕耘都市更新、危老重建案件，截至 113 年底，土銀都更與危老融資核准額度合計突破 2,700 億元，居公股行庫之翹首，且運用自有土地參與都更，獲得分回物件。

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以近年都更案為例，「吉美大安花園」堪稱指標性案件之一，土地銀行以自有土地參與都更分回 6 戶，近一年已標脫 3 戶，標脫價格落在 1 億 4,428 萬元至 1 億 5,253 萬元，相較底價，溢價率約 0.01％至 0.18%，顯見蛋黃區房市仍有買氣支撐，呈現溫和穩健態勢。

本次土地銀行以「吉美大安花園」剩下 3 戶再度公開標售，分別為該建案 82 號 7 樓、7 樓之 1 及 80 號 11 樓，每戶總價約 1 億 3,521 萬元至 1 億 4,377 萬元、坪數約 80 至 89 坪，車位單價為 350 萬元，不含車位每坪單價約 157 萬元至 159.5 萬元。

土地銀行指出，「吉美大安花園」最大優勢在交通位置，左擁大安森林公園，右抱信義計畫區，生活機能佳，距臺北捷運大安站僅 300 公尺，可輕鬆接軌淡水信義線、文湖線捷運及松山機場，學區範圍更涵蓋建安國小、大安國中、大安高工及師大附中，囊括商業、娛樂、文化、金融動脈，堪稱蛋黃區指標豪宅。

以外部建材而言，「吉美大安花園」住宅大樓地上 21 層、地下 4 層，採用 SRC 鋼骨結構搭配 101 大樓同級的新日鐵制震壁，由吉美建設、華鋼開發、新濠建設、李氏投資聯手打造，其建材針對風力與地震皆具備制震效果，建物穩定度及舒適性備受肯定。

若觀察內部配置，「吉美大安花園」大樓共 84 戶、格局方正，單層各 4 戶，配備 3 座電梯，而且皆為純住宅、無店面，公設比約 33%，內部公設包含私人露天泳池、交誼廳、健身房、頂樓空中花園，展現曼哈頓豪宅的高尚氣派。