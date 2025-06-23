終於！特斯拉啟動無人計程車服務試營運 每單收4.2美元

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-06-23 08:16

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電動車大廠特斯拉（Tesla）(TSLA-US) 周日終於在美國奧斯汀啟動無人計程車（robotaxi）服務試營運，使用旗下 Model Y 車款展開試乘，並且僅向少數參與「早期體驗計畫」的用戶開放試乘機會。

特斯拉啟動無人計程車服務試營運。（圖：Shutterstock）

目前特斯拉僅在奧斯汀投入大約 15 到 20 輛無人計程車，進行有限測試，但這一數字預計會隨著時間推移逐步增加。

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作為「早期體驗計畫」的成員之一，Teslarati 受邀前往奧斯汀參加活動，並獲得特斯拉全新無人計程車應用程式（App）的訪問權限。這款 App 嵌入特斯拉 iOS 主應用中，參與者可以在早期體驗階段使用無人計程車車隊。

特斯拉執行長馬斯克說，當乘客進入無人計程車時，所有的媒體、串流媒體和首選溫度設置都會自動運行。他表示，測試期統一每單收費 4.2 美元。

從影片中可以看出，特斯拉在初期營運表現得相當謹慎，這些無人計程車僅限於在奧斯汀的一個地理圍欄區域內行駛，但未來特斯拉會逐步擴大區域。